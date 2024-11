O adeus a Agnaldo Rayol: Uma circunstância bombástica sobre sua morte surgiu

O corpo do artista é velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

Cinco dias após a morte do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, uma revelação bombástica e importante veio à tona no perfil oficial do artista no Instagram, colocando em dúvida o socorro prestado no dia em que ele sofreu uma queda em sua casa, o que ocasionou um quadro clínico de traumatismo craniano.

Segundo uma nota publicada por sua assessoria, na noite deste sábado, 9 de novembro, o tempo de resposta dos serviços de emergência pode ter piorado o estado de saúde de Agnaldo. A publicação informou aos fãs que levou 1h22 minutos para o cantor chegar ao hospital.

“Durante a espera, seus familiares tentaram prestar socorro imediato, mas infelizmente Rayol não sobreviveu aos ferimentos”, declarou a equipe de comunicação do famoso.

Confira a nota de esclarecimento após a morte de Agnaldo Rayol

“Após a apuração das imagens, constatamos que o tempo total — desde a primeira ligação ao SAMU até a saída da ambulância em direção ao hospital — foi de 1h22 minutos. Durante o período de espera pela ambulância, foi oferecido auxílio telefônico pelo SAMU, pois o cantor apresentava sangramento intenso; segundo a família, foram necessárias três toalhas de banho para conter o sangramento. Abaixo, detalhamos os tempos registrados em cada etapa do atendimento.

A primeira ligação para o SAMU foi feita em 04/11 às 3h30. A ambulância chegou à entrada do edifício às 4h19, ou seja, 49 minutos após a primeira das quatro ligações realizadas.

Os profissionais entraram no prédio às 4h22 e, após prestar atendimento, saíram com o cantor na maca às 4h38. A ambulância fechou suas portas às 4h41 e permaneceu parada no local até as 4h52, totalizando 14 minutos em frente ao edifício antes de seguir para o hospital HSanp, localizado a 1,8 km de distância.

O cantor chegou ao hospital consciente, foi diagnosticado com traumatismo craniano e veio a falecer às 8h30 do mesmo dia”.