Influenciador Lucas Guimarães estreia no SBT: Confira agora a data exata!

Influenciador confirma que seu programa estreia no dia 8 de março de 2025, no SBT

O Influenciador Lucas Guimarães vai estrear no SBT apenas em 2025.O marido de Carlinhos Maia confirmou a notícia e a data para entrar na programação durante o Teleton deste ano, quando apareceu ao lado do apresentador Ratinho.

“Ratinho, você sabe que eu não sou bom em guardar segredo, mas tive que guardar esse segredo, acho que só contei para o meu marido”, disse Lucas antes de falar o dia exato da sua estreia na emissora da Anhanguera, em São Paulo.

Lucas Guimarães e Ratinho O marido de Carlinhos Maia estreia no SBT em 2025 (Rogério Pallatta/SBT)

Quando o programa de Lucas Guimarães estreia no SBT?

Após quatro adiamentos e a perda do diretor, o programa apresentado pelo influenciador digital Lucas Guimarães vai estrear no SBT no dia 8 de março de 2015, sempre às 14h.

Segundo o site F5, do jornal Folha de São Paulo, o programa do influenciador ganhou força após fechar dois patrocínios, sendo um deles com a casa de apostas que já é parceira do marido de Carlinhos Maia.

Quem era o diretor que abandonou o programa de Lucas Guimarães no SBT

O influencer Lucas Guimarães enfrentou muitos problemas antes de seu programa ganhar uma data de estreia na programação do SBT. As incertezas deixaram tantas pessoas inseguras que até o diretor Gustavo Vaccari saiu. Ele anunciou que já não estava na emissora em setembro deste ano.