Prepare-se: The Cult está de volta ao Brasil para comemorar 40 anos de rock

Os fãs de rock têm um motivo a mais para celebrar! O icônico The Cult acaba de anunciar as datas da turnê comemorativa de 40 anos no Brasil, e promete abalar as estruturas de três grandes capitais:

ANÚNCIO

Rio de Janeiro: 22/02, no Viva Rio

São Paulo: 23/02, no Vibra SP

Curitiba: 25/02, no Live Curitiba

A contagem regressiva já começou! Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 13h de sexta-feira, 8 de novembro, então já marque na agenda e não perca a chance de ver ao vivo uma das maiores bandas de rock de todos os tempos.

Comandados pelo vocalista Ian Astbury e o guitarrista Billy Duffy, o The Cult tem uma carreira repleta de clássicos que marcaram gerações. São quatro álbuns indispensáveis: “Love” (1985), “Electric” (1987), “Sonic Temple” (1989) e “Ceremony” (1991). Esses discos continuam a ecoar pelo mundo até hoje!

E tem mais: o último álbum de estúdio da banda, Under the Midnight Sun (2022), traz a assinatura inconfundível do The Cult, mesclando rock, psicodelia e até elementos eletrônicos. E o melhor, foi gravado no lendário Rockfield Studios, o mesmo local onde tudo começou, com o Dreamtime (1984).

Se você é fã de boa música e de um show cheio de energia, essa é a oportunidade de celebrar 40 anos de história ao lado do The Cult. Prepare-se para um espetáculo inesquecível!

Leia mais:

Confira as informações

The Cult no Rio de Janeiro, 22/02/2025

Data: 22 de fevereiro de 2025

ANÚNCIO

Local: Vivo Rio - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Rio de Janeiro

Ingressos: https://fastix.com.br

The Cult em São Paulo, 23/02/2025

Data: 23 de fevereiro de 2025

Local: Vibra SP

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/thecult-sp

The Cult em Curitiba, 25/02/2025

Data: 25 de fevereiro de 2025

Local: Live Curitiba

Ingressos: https://fastix.com.br