Voz do pop no Brasil: Christina Aguilera fará apresentação inédita no RJ em fevereiro; confira os preços

Christina Aguilera fará seu primeiro show completo no Brasil em fevereiro de 2024. A cantora se apresentará na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro, conforme anunciado na tarde desta quinta-feira (7).

Recentemente, a estrela foi anunciada como atração principal do festival CarnaUOL em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 8 de fevereiro.

A venda de ingressos para o show no RJ começa nesta sexta-feira (8) pela Eventim, com preços entre R$ 225 (cadeira N3, meia) e R$ 790 (pista premium, inteira).

Confira os setores e preços

Pista premium: R$395,00 (meia) | R$790,00 (inteira)

Cadeira N1: R$345,00 (meia) | R$690,00 (inteira)

Cadeira N3 : R$225,00 (meia) | R$450,00 (inteira)

Camarote : R$690,00 (preço único)

