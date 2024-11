Liam Payne: Funeral do ex-One Direction acontecerá na quarta-feira (20), diz jornal

O velório do cantor e compositor britânico Liam Payne, conhecido por integrar a boyband pop One Direction, acontecerá na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro, pouco mais de um mês após sua morte, aos 31 anos.

De acordo com o portal The Sun, o funeral do artista acontecerá em Home Counties e contará apenas com a presença de familiares e amigos mais próximos. Um velório ocorrerá após o culto.

“A família dele fez um grande esforço para organizar o serviço perfeito e dar a ele a despedida que ele merece”, disse uma fonte. “Liam pode ter sido um astro mundial, mas para Geoff e Karen [seus pais] ele sempre será um garotinho. Vai ser um dia incrivelmente difícil”.

Ainda segundo o portal, os companheiros de banda de Liam no One Direction, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik estarão presentes.

A morte

No dia 16 de outubro, o mundo foi pego de surpresa com a morte do cantor Liam Payne, aos 31 anos. O astro morreu após cair do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo o portal argentino ‘La Nación’, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Segundo informações do ‘Clarín’, uma autópsia preliminar indicou que Liam morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa. Ainda conforme o jornal, o músico teve uma morte instantânea.

Nas buscas no quarto onde Payne estava hospedado, a polícia de Buenos Aires encontrou bebida alcoólica e medicamentos como clonazepam. O remédio é usado no tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros.