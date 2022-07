Protagonista de ‘Mar do Sertão’ trocou vida no exterior para entrar na novela

Isadora Cruz pode não ser um nome conhecido do grande público que assiste novela, mas a direção da Globo decidiu colocá-la como protagonista de “Mar do Sertão”, depois da atriz se destacar em alguns trabalhos internacionais. Com isso, ela decidiu deixar a vida em Los Angeles (EUA) para morar no Rio de Janeiro, onde fica o Projac.

Paraibana, a intérprete de Candoca já esteve no elenco de algumas produções no exterior, como na comédia holandesa “Men At Work: Miami”, no filme italiano “Auguri”, de Nico Chimi, e nos curtas “Thanks For Sharing” e “Looking For Jude”. Mas, a oportunidade de trabalhar em uma novela brilhou os olhos da atriz, que fez as malas e desembarcou no Brasil para assinar um contrato com a Globo.

“A Candoca é uma personagem incrível não só pelo protagonismo mas por todas as mensagens que ela passa, mas por ser uma defensora da natureza e dos animais. O maior propósito dela é a caridade e esse também é meu maior propósito”, destacou Isadora Cruz em uma entrevista ao GShow.

"Mar do Sertão": Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Candoca (Isadora Cruz) (Ronald Santos Cruz/Globo)

Segundo a atriz, uma das maiores diferenças entre as produções brasileiras e as estrangeiras é a energia no set de filmagem: “O mercado está mudando e sendo mais tolerante. Mas, a energia do set brasileiro é totalmente diferente, se cria uma família mesmo. Eu acho que o americano, por ser mais frio, não tem muito isso”, afirma Isadora.

Porém, mesmo com toda essa energia, a protagonista de “Mar do Sertão” assume que está com saudades do namorado, que ficou nos Estados Unidos: “Sinto muita falta dele. A gente tá junto há três anos e meio e continuamos o namoro à distância”.

"Mar do Sertão" marca a estreia de Isadora Cruz como protagonista das novelas da Gloob (Allan Fiterman/Globo)

Antes de morar fora do Brasil e aceitar o convite para interpretar Candoca, Isadora Cruz esteve em outras novelas da Globo, como “Haja Coração”, seu primeiro trabalho na TV. Segundo ela, fazer novela foi desafiador, já que exigiu uma mudança de sotaque.

“Eu tinha 17 anos e me mudei para o Rio de Janeiro sozinha. Na novela eu tinha que fazer um sotaque paulista e para mim foi muito difícil. Me achava muito imatura porque só tinha feito teatro em inglês, eu não dominava a atuação em português. Mas tenho o maior carinho pelo trabalho que fiz. Esse papel significou que eu levava jeito para ser atriz”, concluiu Isadora.

