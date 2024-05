Amaury Lorenzo é protagonista na próxima novela das 19 horas da Globo

Amaury Lorenzo está confirmado em Volta por Cima, novela que substitui Família é Tudo na Globo. No entanto, alguns boatos afirmavam que o ator estava fora da trama por causa de seu personagem no filme Vítimas do Dia.

“Vou ser protagonista da novela com a Jéssica Ellen, sim”, afirmou o ator, que fez sucesso como Ramiro de Terra e Paixão.

Segundo os boatos, a direção da Globo teria pensado em tirar Amaury da novela escrita por Claudia Souto por ele contracenar com a atriz no filme produzido pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo.

Amaury Lourenzo e Jéssica Ellen formam casal no filme Vítimas do Dia (Fábio Rocha/Globo)

Porém, à versão online da Revista Veja, o ator reafirmou que tudo é uma grande mentira: “Falaram que eu não iria fazer a próxima novela, mas é fake news. Está tudo certo. Vou ser protagonista da novela com a Jéssica Ellen, sim”, afirmou o famoso.

Amaury Lorenzo preparado para a novela

Mesmo sem descanso por causa da Dança dos Famosos, o ator segue se preparando para viver o protagonista da novela que vai assumir o horário de Família é Tudo na Globo.

Na aparência, a ideia é fazer os fãs esquecerem o seu personagem em Terra e Paixão. Segundo o famoso, ele perdeu oito quilos para ficar bem distante da imagem do capanga de Antônio (Tony Ramos).

Família é Tudo: Juliana Paiva interpreta Electra na novela das 7 (Manoella Mello/Globo)

“Emagreci oito quilos e tirei a barba para que o público veja outro personagem”, disse à coluna Gente, da versão online da Revista Veja.

A história da novela substituta de Família é Tudo

Em Volta por Cima, a autora Claudia Souto entrelaça as histórias dos personagens após um momento traumático dentro de um ônibus, que faz parte da frota de uma empresa familiar do ramo de transportes.

Além das cenas nos estúdios da Globo, a próxima novela das 19 horas, que estreia em setembro, terá cenas gravadas na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

*As informações sobre a novela que vai substituir Família é Tudo podem mudar por causa das decisões tomadas pela TV Globo.