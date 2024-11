Reviravoltas em ‘Garota do Momento’: Fofoca, término e arrependimento

Basílio (Cauê Campos) chegou mesmo para abalar as estruturas dos protagonistas da novela ‘Garota do Momento’ e, nos próximos capítulos, o amigo controverso de Beatriz (Duda Santos) está envolvido em grandes polêmicas, que também mexem com Maristela (Lilia Cabral) e Beto (Pedro Novaes).

A fofoca é uma grande aliada de Basílio em ‘Garota do Momento’

Disposto a separar Beatriz e Beto, o recém-chegado na trama das seis usa a fofoca ao seu favor, principalmente depois de ouvir, no capítulo desta quinta-feira, 28 de novembro, uma conversa reveladora de Bia (Maisa), a jovem vilã da história. Na cena, o rapaz aparece lendo um jornal na frente da Escola Magnifique, depois de ter identificado Clarice (Carol Castro) e Bia.

Basílio, então, escuta Bia dizer para Celeste (Debora Ozório) e Eugênia (Klara Castanho) que ela só ficará feliz quando Beto terminar o namoro com sua rival. Será depois disso que o personagem de Cauê Campos vai até Maristela e conta ser amigo de infância de Beatriz e faz uma proposta indecente para separar o casal protagonista.

Garota do Momento Basílio (Cauê Campos) usa desabafo de Bia (Maisa) para separar Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) (Beatriz Damy/TV Globo)

Fim do romance de Beatriz e Beto na novela ‘Garota do Momento’

Sim, Beatriz e Beto vão romper por causa do plano criado por Basílio e Maristela. Juntos, eles fazem a mocinha da novela escrita pela autora Alessandra Poggi acreditar que o jornalista a agrediu.

Quem entra na jogada, sem querer, é Lígia (Paloma Duarte) que descobre o fim do namoro e tenta ajudar o filho. Com a ajuda de Glorinha (Mariana Sena), ela marca um encontro com Beto para que ele explique que tudo não passa de uma grande mentira, mas o plano dá errado.

Quando Beatriz chega ao local, Basílio rouba a cena e não deixa o protagonista de ‘Garota do Momento’ se explicar. O cafajeste ainda se faz de vítima, afastando ainda mais o casal.

Garota do Momento Após golpe de Basílio (Cauê Campos), Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) rompem (Beatriz Damy/TV Globo)

Basílio volta atrás e pede perdão à protagonista de ‘Garota do Momento

As voltas do capítulo 100 da novela ‘Garota do Momento’, Basílio vai se arrepender de virar aliado de Maristela e decide expor toda a verdade para Beatriz. Mostrando ser um amigo de verdade, o cafajeste diz que ela deve ter cuidado com aqueles que lhe rodeiam.