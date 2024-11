Bombas em ‘Mania de Você’: Mudança radical de vida para Luma e golpe cruel

As bombas não param de cair sobre os personagens da novela ‘Mania de Você’ e, nos próximos capítulos, você acompanha uma mudança de vida radical que acontece com Luma (Agatha Moreira) e outro personagem da trama escrita por João Emanuel Carneiro, além de um golpe nada agradável.

ANÚNCIO

Leia também:

Mania de Você Leonardo Bittencourt, que esteve na 2ª temporada de ‘Rensga Hits!’, entra na novela das 21h (Vitor Peruzze / Cabecidade/TV Globo)

Protagonista de ‘Mania de Você’ vai morar em comunidade

Luma (Agatha Moreira) passa por uma mudança de vida radical, após ficar pobre e enriquecer, a protagonista de ‘Mania de Você’ vai morar na comunidade da Pedra Branca, após ser expulsa da mansão por Mavi (Chay Suede), que descobre que ela tentou pegar o pendrive que o incrimina, para salvar Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes).

Porém, Luma não volta a ficar pobre, o que acontece é que, mesmo sendo dona de metade do resort, ela procura abrigo na casa de Viola, que mora na comunidade. Será Rhodes (Leonardo Bittencourt) que ajuda a moça a alugar um quarto no local.

Outro personagem da novela das nove também vai morar na favela

Tomás (Paulo Mendes) também troca a mansão confortável para viver na favela. Após ouvir os conselhos de Marlete Tresoitão (Magda Gomes), ele abre mão da sua herança e vai morar com Evelyn (Gi Fernandes).

Leidi (Thalita Carauta), que pensava que iria enriquecer junto com a filha, acaba não gostando da ideia, sendo contrariada por Berta (Eliane Giardini), que apoia a decisão do neto em começar sua vida do zero ao lado da namorada, que acaba se tornando esposa.

Mania de Você Após o casamento, Evelyn (Gi Fernandes) e Tomás (Paulo Mendes) vão morar na favela ( Fábio Rocha/TV Globo)

O golpista de ‘Mania de Você’ ataca novamente

Robson (Eriberto Leão) ataca novamente, nos próximos capítulos da novela ‘Mania de Você’. Agora, ele toma uma atitude inesperada e cruel contra Fátima (Mariana Santos), que arma um plano com Diana (Vanessa Bueno) para deixá-lo com ciúmes.

Ele chega a cair no plano, mas é Fátima quem se dá mal. Irritado, Robson ataca a autoestima da mulher, que acaba caindo no próprio plano ao marcar um encontro secreto com um “homem desconhecido”, que nunca aparece. No final, o cafajeste está escondido e rindo da situação.