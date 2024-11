“Fiz um boletim de ocorrência”, revela Sophie Charlotte após ter celular hackeado e redes sociais invadidas por golpistas

Nesta terça-feira, dia 26 de novembro, a atriz Sophie Charlotte, de 35 anos, contou em seu Instagram que abriu um boletim de ocorrência após ter seu celular hackeado e suas contas nas redes sociais invadidas.

Nos stories, Sophie disse que o episódio aconteceu por volta das 23h de segunda-feira (25). “Meu celular, meu número foi hackeado, e invadiram minha conta do Instagram, WhatsApp, e-mail, e fizeram postagens aqui, com relação a apostas, não sei, mas não fui eu”, começou.

“Queria esclarecer e hoje de manhã eu fui recuperar meu telefone e a minha conta, vários procedimentos, e fiz o boletim de ocorrência. Acho que é importante falar disso para a gente se proteger virtualmente e seguir com esse protocolo. Porque foi uma fraude”, continuou Sophie.

“Consegui recuperar meu número e fiz um boletim de ocorrência. É importante falar disso porque foi uma fraude o que fizeram. Vim aqui para explicar para vocês, para quem ficou preocupado”.

E acrescentou: “Foi bem chato, já perdi compromissos hoje de manhã e fiquei preocupada de alguém cair nesse golpe. A gente está bem vulnerável nesse sentido”.

Antes de encerrar, a atriz contou que irá focar nos ensaios para sua participação no show do cantor Roberto Carlos, que acontecerá em São Paulo, na quarta-feira (27). O tradicional Especial de Roberto Carlos será exibido no final do ano na TV Globo.

“Mas é isso, gente. Agora vou me concentrar nas preparações para o show do Roberto Carlos, que vai acontecer aqui em São Paulo amanhã. Estou muito animada. Vou tentar voltar para esse mood e sair desse estresse momentâneo”, concluiu.