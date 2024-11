“Cheguei a ficar na UTI”: Eliezer revela que passou por cateterismo de emergência três dias antes do nascimento do segundo filho

No último domingo, dia 24 de novembro, o ex-BBB Eliezer, de 34 anos, contou em seu perfil no Instagram que precisou passar por um cateterismo de emergência três dias antes do nascimento de Ravi, seu segundo filho com a influenciadora e também ex-BBB, Viih Tube, 24.

Nos stories, ele respondeu ao questionamento de uma seguidora por meio de uma caixinha de perguntas. O ex-BBB disse que não sabia que a notícia havia se tornado pública.

“Eu não contei por que eu não queria preocupar a minha família que mora em Volta Redonda. Eu moro em São Paulo. O que aconteceu foi que três dias antes de a Viih ter o Ravi, eu passei por um cateterismo de emergência. Cheguei a ficar na UTI por um dia internado”, contou.

“Foi um grande susto. Está tudo bem agora e, como eu falei, não contei por alguns motivos pessoais. O principal deles é que estavam acontecendo algumas coisas e eu não queria preocupar ainda mais a minha família que mora longe de mim”, continuou.

“Nós estávamos muito ansiosos, naquela expectativa do parto, de começar o trabalho de parto. E foi isso que aconteceu. Mas eu estou bem, o susto passou”.

Em outro vídeo, Eliezer contou ainda a forma inusitada com que sua família soube do procedimento. “Meu pai sonhou comigo na quinta-feira de noite, a noite inteira, segundo ele. Na sexta-feira tentou falar comigo, não conseguiu porque eu estava na UTI. No final do dia, ele ligou para a Viviane, que é a mãe da Viih, ela sabia o que tinha acontecido”, disse.

“Só que ela não sabia que eu não tinha contado para a minha família o que tinha acontecido. O meu pai ligou para a Viviane porque achou que o Ravi estava nascendo, já que não conseguia contato com a gente. E a Viviane quando recebeu a ligação do meu pai achou que ele queria saber notícias minhas. No final da ligação, disse: ‘E o susto que o Eli deu na gente, hein?’. E o meu pai: ‘Como assim susto?’. E ela: ‘O susto, o cateterismo’. Foi assim que o meu pai descobriu”, finalizou.