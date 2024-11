Ravi encanta Viih Tube e Eliezer com facilidade na amamentação: ‘Dando aula’

Na última segunda-feira (11), Viih Tube e Eliezer deram as boas-vindas ao segundo filho, Ravi, e compartilharam os primeiros momentos na maternidade. Em um vídeo postado nas redes sociais, o casal se mostrou encantado com a facilidade com que o recém-nascido começou a amamentar, algo que foi muito diferente com sua irmã mais velha, Lua, que hoje tem 1 ano e 8 meses. A alegria dos pais com a habilidade de Ravi em se alimentar logo de início foi clara nos registros.

ANÚNCIO

Enquanto Viih amamentava, Eliezer brincou com a situação, comentando que o pequeno estava “dando aula” para as enfermeiras ao redor. “Desde o primeiro momento, parecia que ele já sabia como fazer, como se estivesse ensinando os outros”, comentou a influenciadora, em tom bem-humorado.

LEIA TAMBÉM: “Caiu o mundo”: Eliezer compartilha os prejuízos de sua mansão com Viih Tube causados pelas chuvas em SP

Comparação entre os irmãos

A experiência de amamentação com Ravi trouxe memórias diferentes para Viih e Eliezer em relação ao que passaram com Lua. Segundo a mãe, a primeira filha enfrentou dificuldades por conta de uma condição chamada “língua presa” e uma questão de postura, o que tornou o processo mais complicado e doloroso. Com Ravi, no entanto, a situação fluiu naturalmente, para surpresa do casal.

Eliezer também compartilhou suas observações, elogiando a desenvoltura do bebê. “Esse aqui puxou o pai, bom de boca! Ele gosta de comer, mas não está faminto como falam, de hora em hora”, brincou. Os dois riram e debateram se o pequeno estava realmente com fome constante, já que Ravi havia pedido para mamar três vezes em apenas vinte minutos.