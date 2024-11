Reviravoltas em ‘Garota do Momento’: Desconfiança e volta de memória em breve

Os próximos capítulos da novela ‘Garota do Momento’ serão movimentados, devido a chegada do controverso Basílio (Cauê Campos), que reencontrou a protagonista da trama das seis, Beatriz (Duda Santos), no final do capítulo desta terça-feira, 26 de novembro.

Garota do Momento Ator Cauê Campos caracterizado como Basílio, o amigo cruel de Beatriz (Duda Santos) (Beatriz Damy/TV Globo)

Novo personagem não engana qualquer um em ‘Garota do Momento’

Basílio (Cauê Campos) tem planos ardilosos para se dar bem nos próximos capítulos de ‘Garota do Momento’, principalmente quando se trata da sua relação com Beatriz (Duda Santos), que fica muito feliz com a chegada do rapaz ao Rio de Janeiro.

Mas, Glorinha (Mariana Sena) está atenta aos passos do novo personagem da trama da TV Globo e faz de tudo para alertar sua amiga, inclusive contando para Beto (Pedro Novaes) o que pensa sobre o recém-chegado, no capítulo de sexta-feira, 29.

Como Maristela e Basílio viram amantes em ‘Garota do Momento’

O personagem de Cauê Campos vai se aliar e virar amante de Maristela (Lília Cabral) nos próximos capítulos da novela das seis, escrita por Alessandra Poggi. Mas, não será algo tão natural como podemos pensar, já que a primeira vez do casal acontece depois da vilã ganhar uma aposta e ficar totalmente bêbada.

Em cenas da novela ‘Garota do Momento’, que vão ao ar no dia 9 de dezembro, Maristela ganha uma aposta em corridas de cavalos que acontecem no Jockey Club e acaba comemorando Basílio. Antes disso, Juliano (Fabio Assunção) alerta Bia (Maisa) sobre as celebrações da mãe: “Ela é oito ou 80. Se perde volta de péssimo humor. Se ganha, faz besteiras”.

Garota do Momento Maristela (Lilia Cabral) ganha corrida de cavalos e passa a noite com Basílio (Cauê Campos) (Beatriz Damy/TV Globo)

Amante de Maristela, Basílio muda de visual rapidamente

O suposto amigo de Beatriz (Duda Santos) em ‘Garota do Momento’ vai aproveitar que se torna amante da vilã da novela e muda radicalmente de visual. Maristela vai com ele até uma loja de roupas caras e compra tudo para o rapaz.

Garota do Momento Beatriz (Duda Santos) ajuda Clarice (Carol Castro) a recuperar a memória a partir do capítulo 100 da novela das seis (Beatriz Damy/TV Globo)

Quando Clarice começa a recuperar a memória em ‘Garota do Momento’

Logo após Beatriz descobrir que Clarice (Carol Castro) foi alvo de uma manipulação de Maristela e Juliano (Fábio Assunção), a protagonista da novela ‘Garota do Momento’ faz de tudo para sua mãe biológica lembrar de situações do passado. Ela também começa a desconfiar de Zélia (Letícia Colin).

Mas será no capítulo 100 que Beatriz leva Clarice até a antiga casa da família em Petrópolis e ela começa a ter flashes de memória e a duvidar da história envolvendo seu acidente. As telas que ela costumava pintar serão importantes para a volta da memória, mesmo que lentamente.