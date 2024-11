Bastidores de ‘Garota do Momento’: Qual ator de ‘Avenida Brasil’ entra na novela?

Garota do Momento

Após fazer sucesso em ‘Avenida Brasil’ (2012) e no remake de ‘Pantanal’ (2022), o ator Cauê Campos entra para o elenco da novela ‘Garota do Momento’, da TV Globo, para levar o caos aos próximos capítulos da trama de época, das 18h. Agora, seu personagem vai lidar diretamente com os protagonistas da história.

Qual o papel de Cauê Campos na novela ‘Garota do Momento’

O ator Cauê Campos entra na história da novela ‘Garota do Momento’ dando vida ao personagem Basílio, amigo traiçoeiro e trambiqueiro da protagonista Beatriz (Duda Santos). Apaixonado por ela, ele se alia a Maristela (Lilia Cabral) para afastá-la de Beto (Pedro Novaes).

Um de seus planos cruéis, é apanhar de bandidos (que são seus amigos) para depois contar à Beatriz que foi agredido por Beto. O personagem de Cauê Campos ainda se infiltra na família Alencar como motorista e descobre todos os podres dos ricaços e começa a chantageá-los.

Garota do Momento Ator Cauê Campos caracterizado como Basílio, o amigo cruel de Beatriz (Duda Santos) (Beatriz Damy/TV Globo)

Personagem de Cauê Campos descobre conta secreta

O caos promovido por Basílio em ‘Garota do Momento’ chega até Juliano (Fabio Assunção). O rapaz descobre que o empresário tem uma conta bancária secreta e cheia de dinheiro. Ele conta tudo para Maristela, que ao se tornar amante da vilã da novela das 18h, escrita por Alessandra Poggi.

Juliano desembolsa fortuna após chantagem em ‘Garota do Momento’

Antes de Cauê Campos chegar em ‘Garota do Momento’, Zélia (Leticia Colin) é quem vai chantagear Juliano (Fabio Assunção), ao descobrir os segredos mais sombrios do empresário. Com medo, ele acaba caindo na lábia da mulher, que desvia dinheiro para comprar uma pulseira de brilhantes.

Tudo começa quando a vilã diz para Clarice (Carol Castro) que vendeu uma estola por 50 mil cruzeiros para ajudar a financiar a campanha publicitária da Escola Magnifique, mas na verdade o valor foi de 80 mil e ela desviou os 30 mil para comprar a jóia.