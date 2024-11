Bastidores de ‘Volta por Cima’: Novos personagens e uma tragédia anunciada

Os bastidores da novela ‘Volta por Cima’ seguem aquecidos e dois novos personagens chegam para somar na história criada pela autora Claudia Souto para o horário das 19h, enquanto uma tragédia coloca a vida de Madalena (Jéssica Ellen) em risco.

Volta por Cima Bruno Fagundes interpreta o psicólogo Bernardo na novela das 19h (João Miguel Júnior/TV Globo)

Quem interpreta o psicólogo na novela ‘Volta por Cima’?

Bruno Fagundes interpreta o psicólogo Bernardo na novela das 19h, na TV Globo. O ator já trabalhou com a autora Claudia Souto em ‘Cara e Coragem’, entra na trama sendo o melhor amigo de Yuki (Jacqueline Sato).

Guilherme Weber também reforça o elenco de ‘Volta por Cima’

O ator veterano Guilherme Weber também entra na novela ‘Volta por Cima’, interpretando Marco, primo do contraventor Gerson (Enrique Diaz). Ele começa a aparecer no capítulo que vai ao ar na quinta-feira, 28 de novembro, ajudando o criminoso em seus planos e negócios obscuros. O ator José de Abreu também está no núcleo de Guilherme, ele é o pai do bicheiro.

Volta por Cima Por vingança, Violeta (Isabel Teixeira) causa pânico em ônibus (Beatriz Damy/TV Globo)

Personagem vingativa sabota ônibus em ‘Volta por Cima’

Enquanto isso, Violeta (Isabel Teixeira) mostra ser uma mulher vingativa e arma contra Jayme (Juliano Cazarré) e Tereza (Claudia Missura), mas acaba criando uma grande tragédia. Tudo começa quando a vilã da novela descobre que Osmar (Milhem Cortaz) deu mais dinheiro a Jayme.

Decidida a afastar os dois de uma vez por todas, ela sabota o ônibus conduzido por Jayme na Viação Formosa, mas acaba colocando a vida de Cida (Juliana Alves), que estava escalada para assumir o veículo, e outros passageiros em risco, incluindo Madalena (Jéssica Ellen), que dirige o carro, enquanto Cida passa mal.