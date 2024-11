Nego do Borel detido: Entenda a razão para o MC ser levado para a delegacia

Nego do Borel

O MC Nego do Borel está envolvido em uma nova polêmica e acabou sendo levado para a delegacia, neste domingo, 24 de novembro. A briga aconteceu no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e começou a partir de uma discussão, mas acabou em agressão física.

O que aconteceu para Nego do Borel ir para delegacia?

Ainda não há detalhes sobre o que realmente aconteceu, no entanto, uma testemunha alegou que o conflito começou após uma colisão de trânsito. Segundo ele, o Nego do Borel bateu no carro de um grupo de amigos dos passageiros que ele transportava.

Segundo o Portal LeoDias, policiais foram chamados para controlar a briga entre Borel e um anônimo. Os agentes precisaram usar spray de pimenta e ambos foram encaminhados à delegacia.

Nego do Borel "Infelizmente tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás" (Instagram/Reprodução)

Nego do Borel se defende após briga na Barra da Tijuca

Após o conflito no fim de semana, Nego do Borel se pronunciou e disse que é contra a violência, mas que não é possível tolerar tudo. O MC chegou a dizer que “as pessoas estão confundindo as coisas”, pelo Instagram.

“Infelizmente tive um probleminha com um cidadão que me deu um soco por trás, não quero e sou contra qualquer tipo de violência, já falei que lugar de luta é no ringue”, disse o cantor.

MC Nego do Borel pratica arte marcial

Durante seu relato na web, Nego do Borel lembrou de algo que aprendeu com seu mestre nas artes marciais e disse que foi muito bem educado: . “O meu mestre me ensina cada dia mais, mas tem hora que não dá pra abaixar a cabeça sempre. Situação muito chata, mas chega de apanhar e ficar calado”.