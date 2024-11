Gravidez de Lexa: Ultrassom portátil surpreende os fãs da cantora

Ansiosos pelo nascimento do primeiro bebê do casal, Lexa e Ricardo Vianna compartilharam com os fãs que compraram uma máquina de ultrassom portátil para acompanhar o desenvolvimento de Sofia.

ANÚNCIO

“Momento Sofia 💞Amamos ficar olhando nossa pequena pelo nosso ultrassom portátil 🥰 Nossa joia, nossa benção de Deus!”, escreveu Lexa numa publicação feita no domingo, 24 de novembro, ao som de “Cabelo de Anjo”, música de Lulu Santos e Melim.

Leia também:

Tecnologia usada por Lexa para acompanhar a gravidez gera comentários

A postagem no Instagram surpreendeu os fãs do casal, que seguem acompanhando tudo: “Ultrassom portátil? Chocada que isso existe”, disse uma pessoa. Já outra afirmou que gostaria muito de ter o mesmo equipamento usado por Lexa, que foi chamada de linda e também recebeu muitas mensagens carinhosas: “Muito amor, proteção e luz pra vocês”.

‘Nasci para ser pai’, assume o namorado de Lexa

Pai de Cecília, de 9 anos, o ator Ricardo Vianna celebrou a chegada do primeiro bebê fruto do seu relacionamento com Lexa. À coluna Play, do jornal O Globo, ele disse que sempre sonhou com a paternidade: “É uma felicidade que não cabe em mim. Ser pai para mim é uma das minhas maiores alegrias. Nasci para ser pai”.

Famosos celebram a primeira gravidez da cantora Lexa

O anúncio de que Lexa está grávida foi uma surpresa para muitos fãs e amigos famosos, que aproveitaram a publicação para celebrar junto com o casal a novidade. Nos comentários do post, a ex-BBB Sarah Andrade escreveu: “Ainnnn… meus olhos encheram de lágrimas. Que Deus abençoe vocês. Nasce uma família linda!”.

A ex-BBB e influenciadora Vanessa Lopes também festejou e desejou felicidades imensas a Lexa e Ricardo: “Que vocês sejam mais felizes ainda agora com esse presente de Deus”.

Parceiro na vida artística de Lexa, Dennis DJ mandou muitos emojis de coração e parabéns, além de desejar muita saúde e afirmar que “o maior amor do mundo são os filhos”.

ANÚNCIO

Lexa quebra o silêncio e revela motivo pelo qual decidiu revelar gravidez somente no segundo trimestre (Reprodução/Instagram/@lexa)

Lexa anuncia publicamente que está grávida

Foi na quinta-feira, 31 de outubro, que Lexa publicou um vídeo onde anunciou que está grávida. Na publicação em conjunto com Ricardo Vianna, ela escreveu que seu maior sonho está dentro dela e que essa é uma das maiores bênçãos que o casal pode receber.

“Todos os dias cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a), mamãe pediu muito para Deus que você viesse, e, hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor e que amor. É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a maior realização que eu poderia ter! Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta para você chegue aí no ‘forninho’ da melhor maneira”.