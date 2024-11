Bastidores de ‘Vale Tudo’: Há mudanças radicais e ‘vintages’ na novela

A adaptação da novela ‘Vale Tudo’ ganha forma para estrear em março de 2025. Agora, a autora Manuela Dias revelou que algumas mudanças serão feitas, além da troca de um bairro importante e marcante da trama original.

Segundo Manuela, a novela de grande sucesso da TV Globo passa por uma atualização vintage para agradar o público que acompanhou o folhetim original e também atrair o novo telespectador da emissora: “Quem viu a novela vai se deliciar com um farto ‘fan service’ e, ao mesmo tempo, se surpreender com a nova narrativa”, disse ela à coluna Play, do jornal O Globo.

Manuela reforçou que o telespectador mais novo vai “ter contato com a potência dessa obra, fenômeno da dramaturgia brasileira completamente ancorada nos dias de hoje”.

Vale Tudo Maria de Fátima (Bella Campos) sonha em ser influencer na novela da TV Globo (TV Globo)

Maria de Fátima deixa o sonho de ser modelo em ‘Vale Tudo’

Se adequando ao tempo em que vivemos, Manuela mexeu no sonho de Maria de Fátima, que deixa o sonho de ser modelo na versão original para desejar ser influenciadora digital. Muitos conflitos serão mantidos em sua história, mas agora ela reflete os desafios e as dinâmicas das redes sociais.

A famosa revista de ‘Vale Tudo’ também entra no século 21

O núcleo que traz João Vicente de Castro, como Renato Filipelli, também passa por uma mudança radical na adaptação de ‘Vale Tudo’. Agora, a famosa revista Tomorrow é uma agência de conteúdo digital e conversa diretamente com o sonho de Maria de Fátima.

Começam as primeiras gravações da novela ‘Vale Tudo’

A autora Manuela Dias viajou com a filha, Helena, para Foz do Iguaçu, no Paraná, onde começam as primeiras gravações do remake de ‘Vale Tudo’ para a TV Globo. A escritora embarcou no sábado, 23 de novembro, para acompanhar tudo de perto: “Tudo junto e misturado: indo para Foz ver o primeiro dia de gravação com minha filha, Helena”.

Vale Tudo O ator João Vicente de Castro é cotado para interpretar Renato Filipelli, primo de Marco Aurélio (Alexandre Nero) no remake da novela adaptada por Manuela Dias (Divulgação/Globo)

O remake ‘Vale Tudo’ substitui qual novela da TV Globo

Em 2025, a novela ‘Vale Tudo’ substitui ‘Mania de Você’, folhetim escrito por João Emanuel Carneiro. Adaptada por Manuela Dias, a história tem a função de aumentar a audiência das 21h, que, mesmo seguindo em primeiro lugar, sofre constantes quedas.

Quem está no elenco da adaptação da novela ‘Vale Tudo’

Adaptada pela autora Manuela Dias, o elenco de ‘Vale Tudo’ conta com Taís Araujo e Bella Campos, nos papéis das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha na trama, e Debora Bloch como Odete Roitman.

Paolla Oliveira também está no elenco da novela das nove da TV Globo, interpretando Heleninha Roitman, a filha da grande vilã, e Malu Galli, Celina, sua irmã, e os atores Renato Góes e Cauã Reymond voltam aos folhetins como Ivan e César.

Vale Tudo Atriz Beatriz Segall tinha 61 anos quando interpretou Odete Roitman (TV Globo/Divulgação)

O elenco do remake da novela ‘Vale Tudo’ tem ainda Alice Wegmann (Solange), Humberto Carrão (Afonso), Edvana Carvalho (Eunice), Ramile (Fernada), Luis Melo (Bartolomeu), Belize Pombal (Consuelo), Karine Teles (Aldeíde), Luis Salém (Eugênio) e Julio Andrade (Rubinho).

Qual a história original da novela ‘Vale Tudo’?

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original de ‘Vale Tudo’. Na época, a história rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima, que eram completamente opostas.

Enquanto ela era uma mãe íntegra, a vilã da trama desprezava a pobreza e fazia de tudo para conseguir subir na escala social, até vender a propriedade da família para morar no Rio de Janeiro.

Na cidade maravilhosa, Maria de Fátima vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o importante filho da empresária Odete.