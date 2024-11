Carolina Dieckmann rebate críticas ao seu corpo após postar fotos de biquíni: “Inventando doença onde não tem”

Nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, a atriz Carolina Dieckmann, de 46 anos, usou seu perfil no Instagram para rebater as críticas que recebeu ao seu corpo após publicar uma sequência de fotos na rede social.

ANÚNCIO

Usando um biquíni de oncinha, a atriz apareceu na beira da piscina aproveitando o dia de calor. “O sol veio com força, né?”, escreveu Carolina na legenda do post.

Na seção de comentários, muitos internautas deixaram elogios à atriz. No entanto, opiniões negativas também chamaram a atenção. “Acho que está emagrecendo demais”, “Rosto lindo, mas está excessivamente magra. Só osso. Não gostei”, “Só restou o rosto. Essa era do Ozempic está destruindo as pessoas”, foram alguns dos comentários na publicação.

Leia também:

Larissa Manoela se manifesta após foto em altar inusitado durante viagem à Tailandia viralizar na web

Eliezer não consegue segurar as lágrimas ao falar sobre reação de Lua à internação do irmão

Mais tarde, Dieckmann publicou alguns stories respondendo as críticas. “Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou muito saudável, muito feliz. Nem sei se quando eu acabar de filmar o filme que estou filmando vou querer mudar meu corpo porque estou me sentindo muito bem, cheio de músculos e de energia”, disse.

ANÚNCIO

“Estou com muita energia para fazer um filme que tenho que trabalhar muito, me esforçar muito. Se eu estivesse doente não estaria sendo capaz de fazer isso. Então, parem!”, declarou.

“Ontem, inclusive, eu vi um vídeo da Giovanna Ewbank falando sobre isso. Ou seja, não é só comigo, né? É com todo mundo! Vocês encontram maneiras de criticar, julgar e ver defeito em todo mundo. Para quê?”.

“Tem tanto problema no mundo, tanta gente precisando de ajuda, tanta gente precisando da nossa oração. Pessoas que estão doentes e precisam da nossa oração e cuidado. Aí vocês ficam inventando doença onde não tem. Para com isso. Está tudo certo comigo. Eu estou muito feliz, não só com a minha vida, mas também com o meu corpo. Estou me amando muito. Então, está tudo certo!”, concluiu Carolina.