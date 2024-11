Larissa Manoela se manifesta após foto em altar inusitado durante viagem à Tailandia viralizar na web

Na madrugada desta quinta-feira, dia 28 de novembro, a atriz e cantora Larissa Manoela, de 23 anos, usou seu perfil no X (antigo Twitter) para se pronunciar após uma foto sua em um ‘altar de pênis’ na Tailândia viralizar na web.

A artista está em uma viagem romântica com o marido, o ator André Luiz Frambach, 27, onde aproveitaram para renovar os votos do casamento, e compartilhou uma sequência de fotos no altar inusitado.

O lugar despertou a curiosidade dos seguidores e Larissa então resolveu se explicar. “Vocês percebendo só agora sendo que eu tirei foto justamente porque o ponto turístico é esse. Caverna da Princesa em Krabi. Querem saber por que tem vários órgãos genitais nessa caverna? Segue o fio”, começou.

“Diz a lenda que, há muito tempo, havia uma linda princesa vivendo por ali. Por ser muito bonita, ela era cortejada por muitos homens, mas se recusava a dar bola para qualquer um deles. Um dia, um homem de uma praia vizinha a pediu em casamento e ela recusou. Quando o homem tentou levá-la embora à força, um homem de outra ilha apareceu e ajudou a princesa”, contou.

“Como forma de agradecimento, a princesa decidiu casar com o seu herói. No dia do casamento, um grupo de homens invejosos apareceram para uma briga com o noivo. A briga foi tão violenta que um eremita teve que aparecer e fazer uma mágica para transformar a cena em rochas. A princesa se tornou a caverna dessa praia dos pintos, Phranang Cave, e os homens se tornaram rochas em praias vizinhas”, continuou.

Na sequência, a atriz explicou a presença dos órgãos genitais na história. “Phranang Cave Beach. Muitos dizem não saber como tudo começou, mas o símbolo do pênis representa a deusa hindu Shiva, que tem como nome ‘completo’ Shiva Linga (linga refere-se à genitália masculina. O pinto)”, falou ela.

“Na verdade dando uma pesquisada, parece que tudo isso se originou na Índia e foi trazido para a Tailândia centenas de anos atrás. Uma superstição que os tailandeses levam super a sério. O símbolo da Shiva, o pinto, pode significar fertilidade mas também para dar sorte. Pescadores, por exemplo, antes de saírem ao mar, fazem suas orações à Shiva pedindo sorte e que tudo ocorra bem”.