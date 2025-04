Gerente de boate embebeda funcionária, a estupra e filma crime no celular da vítima

Um homem, de 25 anos, é suspeito de embriagar a funcionária, estuprá-la e gravar o crime, em Rio Verde (GO).

Como detalhado pelo site G1, o agressor é gerente da boate onde a vítima trabalhava.

Segundo a Polícia Civil, o homem ofereceu bebidas alcoólicas para a vítima até que ela ficasse inconsciente e desacordada.

Conforme investigado, o crime ocorreu dentro do clube noturno durante a madrugada.

A vítima, ao recuperar a consciência, encontrou em seu próprio celular um vídeo gravado pelo gerente, no qual mostrava as cenas do abuso.

Depois da denúncia, os policiais localizaram e prenderam o suspeito em flagrante por estupro de vulnerável.

Ainda de acordo com as informações, o homem foi encaminhado à 8º Delegacia Regional da Polícia Civil de Rio Verde.

Com informações do site G1