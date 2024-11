Eliezer não consegue segurar as lágrimas ao falar sobre reação de Lua à internação do irmão

Eliezer via Instagram Story

Nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, o ex-BBB Eliezer, de 34 anos, apareceu nas redes sociais pela primeira vez após a internação de seu segundo filho com a influenciadora e também ex-BBB, Viih Tube, 24.

ANÚNCIO

Ravi, que nasceu no último dia 11 de novembro, precisou ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo e teve que passar por uma cirurgia que durou algumas horas, na terça-feira (26).

Nos stories, Eliezer não conseguiu segurar a emoção ao contar que a filha primogênita do casal, Lua, de 1 ano, está sentindo falta e que chamou pelo irmão.

“Ontem, eu estava com a Lua à noite, fazendo ela dormir, e ela foi até a porta do quarto dela, bateu e falou: ‘abrir, abrir, abrir’. E eu falei: ‘É hora de mimir’. E ela começou a falar: ‘Mão, mão, mão’. Fui dar a mão para ela, porque ela já fala mão mesmo para levar até o lugar onde ela quer que a gente vá com ela”, disse.

“E aí ela começou a tirar a minha mão, ficou irritada. E eu falei: ‘Não é possível’. Ela estava falando irmão. Perguntei se queria ver o neném e ela disse que sim”, relatou Eliezer, chorando. Na legenda, o ex-BBB escreveu: “Eles entendem e sentem tudo”. Ele não deu maiores detalhes sobre a saúde do filho.

Leia também:

O que se sabe até agora sobre a internação do filho mais novo de Viih Tube e Eliezer em SP

ANÚNCIO

Viih Tube e Eliezer pedem ‘orações e boas vibrações’ após filho Ravi ser internado em São Paulo

Viih Tube também precisou ser internada

Logo após o nascimento de Ravi, Viih Tube também precisou ficar internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade Pro Matre, em São Paulo, para passar por uma transfusão de sangue por complicações no parto.

Ao receber alta, a ex-BBB contou em seu perfil Instagram como foram os dias em que estava internada. “Enquanto estive na UTI, ele [Ravi] vinha mamar de 3h em 3h. Também eram os momentos que mais me davam forças”, declarou.