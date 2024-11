Viih Tube e Eliezer pedem ‘orações e boas vibrações’ após filho Ravi ser internado em São Paulo

Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por cirurgia

Os influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer pediram “orações e boas vibrações” depois que o filho Ravi, que nasceu no último dia 11, teve que ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, o bebê teve que passar por uma cirurgia que levou várias horas, na terça-feira (26), e segue sob cuidados em uma unidade semi-intensiva.

A assessoria de imprensa do casal confirmou a internação, mas não detalhou os motivos. Em nota, destacou que os influenciadores estão focados na recuperação do filho caçula. Eles também são pais de Lua, de 1 ano.

“Realmente o Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos, por favor”, diz a nota.

Susto após parto

No dia 14 de novembro, três dias após o nascimento do filho, Viih Tube teve de ser internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade Pro Matre, em São Paulo, para passar por uma transfusão de sangue. Ela ficou alguns dias hospitalizada, enquanto o filho Ravi passava bem e estava sob os cuidados do pai.

Depois da alta, ela relatou em seu Instagram como foram os dias em que estava internada. “Enquanto estive na UTI ele [Ravi] vinha mamar de 3h em 3h, também eram os momentos que mais me davam forças”, disse.

Na sequência, a influenciadora gerou comoção ao relatar que passou 19 horas em trabalho de parto e enfrentou momentos de tensão durante o nascimento de Ravi. Ela queria um parto normal, mas precisou se submeter a uma cesárea às pressas.

“Eu dilatei os 10 centímetros, quando eu fui entrar na fase do expulsivo, virou uma cesárea de emergência. Estamos bem, passamos alguns sustos, tanto eu quanto o Ravi”, revelou ela.

Depois do nascimento, o menino apresentou um desconforto respiratório considerável e precisaria ir para a UTI ficar em observação. No entanto, ele foi colocado no colo de Viih Tube, quando os sinais vitais estabilizaram e a internação foi descartada na ocasião.

“Quando colocou ele no meu colo, os sinais dele começaram a voltar. Ele sentiu a minha pele, o calor, o coração que ele ouviu por nove meses na barriga e ele foi melhorando. A pediatra decidiu que ele passaria 3 horas na observação comigo antes de ir para a UTI”, relatou a influenciadora. “E aí, depois, ele mamou, com a pega perfeita, sem desconforto respiratório e não precisou ir para a UTI. Tudo por conta do colo de uma mãe”, ressaltou.