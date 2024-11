Aumentar a família? Após nascimento de Ravi, Viih Tube diz se pretende ter mais filhos

No último domingo, dia 24 de novembro, a influenciadora, empresária e ex-BBB Viih Tube, de 24 anos, abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e revelou se pretende ter mais filhos.

A jovem, que acumula mais de 33 milhões de seguidores na rede social, é mãe da pequena Lua, de 1 ano, e de Ravi, nascido no último dia 11 de novembro. Os dois são frutos de seu relacionamento com o também ex-BBB, Eliezer, de 34 anos, com quem está junto desde 2022.

“Pretende ter mais filhos?”, questionou o seguidor. Viih então respondeu que no momento esse não é o foco. “Não! Talvez daqui muitos anos”, escreveu a influenciadora, que contou quais são os planos da família daqui para frente.

“Mas por agora quero aproveitar nós quatro, viajar bastante com os filhos. E também fazer viagens de casal. Eu e o Eli não tivemos muito tempo para a gente até hoje. E quero muito organizar nosso casamento também. Quero cuidar de mim também”, finalizou Viih Tube.

Viih Tube via Instagram Story (instagram.com/@viihtube)

Também no domingo (24), o ex-BBB Eliezer, de 34 anos, contou em seu perfil no Instagram que precisou passar por um cateterismo de emergência três dias antes do nascimento de Ravi, seu segundo filho com Viih Tube.

Nos stories, ele respondeu ao questionamento de uma seguidora por meio de uma caixinha de perguntas. O influenciador disse que não sabia que a notícia havia se tornado pública.

“Eu não contei por que eu não queria preocupar a minha família que mora em Volta Redonda. Eu moro em São Paulo. O que aconteceu foi que três dias antes de a Viih ter o Ravi, eu passei por um cateterismo de emergência. Cheguei a ficar na UTI por um dia internado”, contou.

“Foi um grande susto. Está tudo bem agora e, como eu falei, não contei por alguns motivos pessoais. O principal deles é que estavam acontecendo algumas coisas e eu não queria preocupar ainda mais a minha família que mora longe de mim”, continuou.

“Nós estávamos muito ansiosos, naquela expectativa do parto, de começar o trabalho de parto. E foi isso que aconteceu. Mas eu estou bem, o susto passou”.

