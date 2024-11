O que se sabe até agora sobre a internação do filho mais novo de Viih Tube e Eliezer em SP

O filho mais novo dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, Ravi, está internado desde o último domingo no hospital Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.

Ravi nasceu no último dia 11 de novembro e segundo a colunista teria passado por uma cirurgia. A informação da internação foi confirmada pela assessoria de imprensa do casal, que adiantou que eles preferem não dar mais informações sobre o caso.

“Realmente o Ravi está internado, mas a Viih Tube e o Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos, por favor”, diz o comunicado.

MÃE E FILHO

Viih Tube também precisou ficar internada logo após o nascimento de Ravi na Maternidade Pro Matre, em São Paulo, por complicações no parto.

O trabalho de parto durou 19 horas. Viih Tube queria que Ravi nascesse em parto normal, mas precisou submeter-se a uma cesárea de emergência. “Eu dilatei os 10 centímetros, quando eu fui entrar na fase do expulsivo, virou uma cesárea de emergência. Estamos bem, passamos alguns sustos, tanto eu quanto o Ravi”, contou.

A ex-BBB revelou também que enquanto esteve na UTI amamentou o filho a cada três horas. “Eram os momentos que mais me davam forças”, disse.