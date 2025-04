Vídeo flagra momento em que grávida de setes meses cai no chão ao proteger cachorro de cães de grande porte

Uma jovem de 28 anos, grávida de sete meses, caiu no meio da rua ao tentar afastar o cão dela de dois cachorros grandes, possíveis pitbull, em Santos (SP).

Como detalhado pelo site G1, apesar do susto que ocorreu na semana passada, ela, a bebê e o pet passam bem.

A jovem passeava com o golden retriever quando foi surpreendida pelos dois cães, que estavam soltos e sem tutor por perto.

Um vídeo mostra o momento em que os animais correm em direção a ela e ao animal. Na tentativa de proteger o pet, ela tentou fugir, mas acabou caindo e, mesmo no chão, segurou os cães como pôde.

Ela contou que os animais chegaram a babar o pelo do pet, mas não o atacaram. Ainda assim, com medo de uma possível agressão, decidiu agir rapidamente.

No vídeo, é possível ver ainda que ela foi ajudada por pessoas que estavam próximas. Segundo a vítima, o tutor dos cães não a procurou até agora.

Ainda de acordo com as informações, ela foi atendida no Hospital dos Estivadores após o incidente. Confira:

