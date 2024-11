Elenco de ‘Vale Tudo’: Após perder papel de Maria de Fátima, atriz está confirmada

O elenco da novela ‘Vale Tudo’ ganha o reforço da atriz Letícia Vieira, que fez o teste para interpretar Maria de Fátima na adaptação feita por Manuela Dias, mas acabou perdendo o papel para Bella Campos. Mas, atriz novata foi tão bem que garantiu o seu espaço na trama que estreia em 2025, na TV Globo.

Qual o papel de Letícia Vieira na novela ‘Vale Tudo’

A atriz novata Letícia Vieira ganhou uma personagem inédita na novela ‘Vale Tudo’. Depois de perder a chance de viver Maria de Fátima (Bella Campos), ela será filha de Celina (Malu Galli), que diferente da trama de 1988, quando foi interpretada por Nathalia Timberg, não tinha filhos.Leticia confirmou pelo Instagram que está no elenco da novela das 21h, quando publicou a foto de um papel com o logo da Globo.

Vale Tudo A atriz novata Letícia Vieira interpreta a filha de Celina (Malu Galli) (Instagram/Reprodução)

Começam as primeiras gravações da novela ‘Vale Tudo’

A autora Manuela Dias viajou com a filha, Helena, para Foz do Iguaçu, no Paraná, onde começam as primeiras gravações do remake de ‘Vale Tudo’ para a TV Globo. A escritora embarcou no sábado, 23 de novembro, para acompanhar tudo de perto: “Tudo junto e misturado: indo para Foz ver o primeiro dia de gravação com minha filha, Helena”.

Vale Tudo Taís Araújo interpreta a protagonista Raquel Accioli, em 2025 (Manoella Mello/TV Globo)

O remake ‘Vale Tudo’ substitui qual novela da TV Globo

Em 2025, a novela ‘Vale Tudo’ substitui ‘Mania de Você’, folhetim escrito por João Emanuel Carneiro. Adaptada por Manuela Dias, a história tem a função de aumentar a audiência das 21h, que, mesmo seguindo em primeiro lugar, sofre constantes quedas.

A história original da novela ‘Vale Tudo’, exibida em 1988

A corrupção no Brasil foi o tema principal da versão original da novela ‘Vale Tudo’. Como deve acontecer na adaptação feita por Manuela Dias para 2025, a história da época rodava em meio aos conflitos éticos entre Raquel Accioli e Maria de Fátima.

Enquanto Raquel é uma mãe íntegra, Maria torna-se a vilã da novela e despreza a pobreza, fazendo de tudo para chegar ao mundo dos ricos. Ela até vende a casa da família para morar no Rio de Janeiro, onde vira uma grande aliada de César e seduz Afonso Roitman, o herdeiro da grande empresária Odete Roitman.