Homem de 41 anos tem mal súbito e morre durante o cruzeiro de Maiara e Maraisa

Na madrugada da última sexta-feira (29) para sábado (30), um homem, de 41 anos, morreu após um mal súbito durante o cruzeiro da dupla sertaneja Maiara e Maraisa.

ANÚNCIO

De acordo com informações do Splash, do Uol, o passageiro, que não teve o nome divulgado, estava viajando acompanhado da esposa e da filha. Em nota ao portal, a PromoAção, responsável pela organização do cruzeiro, lamentou o ocorrido

“A PromoAção lamenta profundamente o falecimento de um passageiro de 41 anos, ocorrido durante a viagem no navio Maiara e Maraisa. O hóspede, que estava acompanhado por sua esposa e filha, sofreu um mal súbito durante a noite e foi encontrado sem vida na manhã deste sábado”, falaram.

“Assim que o ocorrido foi identificado, as equipes médicas a bordo foram acionadas e prestaram toda a assistência necessária à família. Além disso, estamos trabalhando em total colaboração com as autoridades competentes para assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de maneira adequada e respeitosa”.

Uma equipe da Marinha esteve no navio para coletar informações e o caso será encaminhado ao Tribunal Marítimo. “Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a DelAReis enviou uma equipe ao local para obter informações e coletar esclarecimentos sobre o fato, a fim de subsidiar o inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação (IAFN)”, disseram, conforme nota publicada no Splash.

“Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, o IAFN será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2.180/54″.

Maiara e Maraisa em Alto-Mar

Na última sexta-feira (29), a dupla Maiara e Maraisa embarcou na segunda edição do cruzeiro em alto-mar, evento marcado por festas e shows.

Além das irmãs gêmeas, outras atrações também confirmadas no cruzeiro são: Leonardo, Hugo & Guilherme, Cesar Menotti e Fabiano, Durval Lelys, Lauana Prado e Boate Azul (Edson e Hudson & Gian e Giovanni).