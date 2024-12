Essa é a comédia de ação de Natal que está fazendo sucesso entre os assinantes do Prime Video

Estamos nos aproximando de uma das melhores épocas do ano: O Natal. Com isso, sabemos que as plataformas de streaming costumam rechear seus catálogos com filmes natalinos capazes de nos prender em frente a TV do começo ao fim.

Sendo assim, aqui temos uma dica que promete embalar o seu domingo à noite. Trata-se do filme de comédia de ação de Natal americano ‘Noite Infeliz’ [no inglês, ‘Violent Night’], de 2022, que está fazendo sucesso entre os assinantes do Prime Video.

Dirigido por Tommy Wirkola e escrito por Pat Casey e Josh Miller, o longa-metragem traz a história de um grupo de elite de mercenários que invade um complexo familiar na véspera de Natal, deixando todos reféns. No entanto, eles não estão preparados para uma surpresa: O Papai Noel está no local.

Confira o trailer a seguir:

O filme é estrelado pelo ator norte-americano David Harbour, que ganhou notoriedade por seu papel como Jim Hopper na série de drama e ficção científica Stranger Things. Ele também integrou o elenco de sucessos como ‘Hellboy’, ‘Viúva Negra’, ‘Esquadrão Suicida’, e muito mais.

Além do astro, outros nomes que também estão na produção são: Alex Hassell, John Leguizamo, Cam Gigandet, Leah Brady, Alexis Louder, Beverly D’Angelo, André Eriksen, Edi Patterson, Mitra Suri, Alexander Elliot, Brendan Fletcher, Stephanie Sy, Marina Stephenson Kerr, entre outros.

‘Noite Infeliz’ possui 1 hora e 49 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 16 anos e, atualmente, está na lista dos filmes mais assistidos do Prime Video. Portanto, se você é assinante da plataforma, não perca tempo e aperte já o play.