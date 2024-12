‘Belo, Perto Demais da Luz’: O que Gracyanne Barbosa falou sobre Viviane Araújo

Gracyanne Barbosa comenta sobre o fim do namoro entre Viviane Araújo e Belo, no documentário Globoplay

Uma nova declaração de Gracyanne Barbosa no documentário ‘Belo, Perto Demais da Luz’ viralizou nas redes sociais. Desta vez, a musa fitness chamou a atenção da web ao comentar sobre Viviane Araújo, que também teve um relacionamento com o cantor de pagode, que lançou as datas de sua nova turnê pelo Brasil.

Viviane Araújo e Belo O casal namorou entre 1998 a 2007 (Instagram/Reprodução)

Gracyanne Barbosa foi ou não pivô da separação de Belo e Viviane Araújo?

Ao lembrar do começo do namoro com o cantor Belo, no documentário do Globo, Gracyanne Barbosa não conseguiu deixar de falar sobre Viviane Araújo, que aconteceu entre 1998 a 2007, e lembrou que foi vista como pivô da separação do casal.

“Ele tinha acabado de ter um fim de relacionamento conturbado com a Viviane, mas já tinha saído na mídia que eles tinham terminado, e aí nós chegamos a ficar e começaram a sair muitas notícias de que eu tinha sido o pivô”.

Diante de todos os boatos, Gracyanne optou na época em ficar calada, segundo ela, para respeitar uma história que não era dela. No entanto, no documentário ‘Belo, Perto Demais da Luz’, a musa fitness deixou no ar que, talvez, sua postura hoje seria diferente: “Na época, eu, erradamente, hoje eu acho, me mantive calada respeitando uma história que não era minha”.

Belo teria sido o principal responsável pelo fim do casamento

Ao falar sobre o fim do seu casamento com Belo, Gracyanne Barbosa afirmou que o desgaste aconteceu ao longo dos mais de 16 anos de convivência, mas que as mentiras contadas pelo artista foram o principal fator para a separação.

No documentário ‘Belo, Perto Demais da Luz’, do Globoplay, a musa fitness chegou a dizer que só descobriu que era o marido de verdade quando foi viver 24h ao seu lado: “Eu só sei o que ele gosta de verdade e o que ele é porque eu dormi e acordei do lado dele. Ele mente e mente compulsivamente, mente tudo o tempo todo”.

Belo, Perto Demais da Luz Série biográfica inspirada na trajetória do cantor Belo estreia no Globoplay (Divulgação/Globoplay)

Belo mentiu sobre trair ou não Gracyanne Barbosa?

No documentário do Globoplay, Gracyanne não afirmou que as mentiras tinham alguma relação com supostas traições. Segundo ela, Belo costumava mentir por coisas mais simples: “Não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque acho que as pessoas vão ver e vão falar: ‘Ah, ele traiu’. Não tem nada a ver, esse nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes e é muito difícil você olhar a pessoa no olho, saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir”.

Gracyanne não se arrepende do casamento com Belo

Em seu depoimento no documentário ‘Belo, Perto Demais da Luz’, do Globoplay, Gracyanne Barbosa deixa claro que nunca se arrependeu de ter casado com Belo: “Foi um casamento incrível”, disse a musa fitness, mesmo diante das mentiras.