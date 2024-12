6ª temporada de ‘Impuros’: O que Raphael Logam está ‘proibido’ de fazer agora

Raphael Logam não consegue assistir jogos de futebol na arquibancada do Maracanã devido ao sucesso da série Disney+

Enquanto a 6ª temporada da série ‘Impuros’ segue sendo gravada, algumas curiosidades surgem na web e, parte delas, é revelada pelo próprio elenco da produção, que é uma das mais longas da Disney+. Inclusive, o ator protagonista Raphel Logam destacou o que aconteceu após o sucesso das últimas temporadas.

ANÚNCIO

Leia também:

Impuros Os atores Raphael Logam e Lorena Comparato voltam na 6ª temporada da série Disney+ (Divulgação/Disney+)

O sucesso de ‘Impuros’ na vida do ator Raphel Logam

O ator Raphel Logam está muito feliz em voltar a interpretar o traficante Evandro do Dendê na 6ª temporada de ‘Impuros’ e aproveitou para refletir sobre o que aconteceu em sua vida após o sucesso com o público, como o fato de ter que lidar com o assédio dos fãs desta produção da Disney+.

“Eu vou ao Maracanã para assistir aos jogos, mas não está dando mais para ir na arquibancada. Não posso ir mais porque a galera fica em cima”, disse Raphael durante uma entrevista ao site Omelete, na D23 Brasil, que aconteceu em São Paulo.

Quem chega para somar na 6ª temporada de ‘Impuros’

Longe da TV aberta desde 2019, o ator Bruno Gagliasso foi confirmado como o antagonista da 6ª temporada de ‘Impuros’, série ambientada nos anos 1990 e segue a história de Evandro do Dendê (Raphael Logam). No entanto, ainda não foram revelados detalhes do personagem.

Além dele, depois de interpretar o personagem Bispo Cristóvão em ‘Arcanjo Renegado’ (Globoplay), o ator Thelmo Fernandes chega ao elenco da 6ª temporada da série da Disney+ para dar vida a um psicanalista.

Leia também:

Impuros Cenas gravadas no Uruguai aparecem na 6ª temporada da série Disney+ (Divulgação/Reprodução)

Série ‘Impuros’ tem cenas gravadas em outro país da América do Sul

As gravações da 6ª temporada de ‘Impuros’ começaram em setembro de 2024 e parte da equipe viajou ao Uruguai para filmar algumas sequências da série policial. Porém, ao que tudo indica, as cenas serão ambientadas na Bolívia.

O que sabemos sobre a série ‘Impuros’, da Disney+

Em sua 6ª temporada, a produção brasileira acompanha a história de um jovem que entra para o crime organizado após a morte do irmão. Ao longo da série, é possível acompanhar e entender como Dendê (Raphael Logam) virou chefe do tráfico no Morro que leva seu apelido.

Além de Raphael e Bruno Gagliasso, ‘Impuros’ conta ainda com Rui Ricardo Diaz (‘Lula, o Filho do Brasil’), Lorena Comparato (‘Rensga Hits!’) e Leandro Firmino (‘Cidade de Deus’) no elenco.