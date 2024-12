Reprise de ‘Tieta’ na Globo: Como está Joana Fomm, aos 85 anos e fora da TV

A reprise da novela ‘Tieta’ traz Joana Fomm, como Perpétua, novamente à TV Globo, mas a atriz de 85 anos não aparece na televisão desde 2019, quando fez uma participação especial na série médica ‘Sob Pressão’ (Globoplay).

Joana Fomm fez poucas aparições ao longo do ano

Ao longo do ano, a atriz veterana Joana Fomm pode ser vista em alguns cliques feitos por amigos. A última vez foi em setembro, quando ela comemorou a chegada dos 85 anos, com uma festa cheia de amigos, como o ator Gustavo Wabner, responsável por mostrar a famosa sorridente nas redes sociais.

A intérprete de Perpétua na novela ‘Tieta’ também esteve num evento para receber o troféu no 18º Prêmio da Associação dos Produtores de Teatro (APTR),em julho de 2024, no Teatro Carlos Gomes, localizado no Rio de Janeiro.

Sob Pressão Joana Fomm interpretou a irmã Graça na série médica do Globoplay (Raquel Cunha/TV Globo)

Onde a atriz Joana Fomm vive, aos 85 anos?

Atualmente, Joana Fomm mora no bairro do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Ela e o filho, Gabriel Fomm, dividem um apartamento na região.Sem trabalhos fixos na televisão, a atriz, marcada pela personagem Perpétua, de ‘Tieta’, vive de sua aposentadoria.

Em novembro, a atriz contou que não tem uma fortuna: “Não há um patrimônio. Queria mais dinheiro e mais trabalho, sinto muita falta de trabalhar, muita, muita”, disse a famosa, em entrevista para a Folha de São Paulo.

Tieta A atriz Joana Fomm interpeta Perpétua, na segunda fase da novela (Reprodução/TV Globo)

Relembre a história da novela ‘Tieta’

A novela adaptada por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares conta a história de uma jovem mulher expulsa de casa e de sua cidade, Santana do Agreste, devido ao seu comportamento fora dos padrões daquela época.

Sem rumo, ela, Tieta, decide viver em São Paulo, onde conquistou uma grande fortuna e, após 25 anos longe, decide voltar para cidade de onde foi expulsa para mostrar que agora é uma mulher rica e muito poderosa. Decidida a se vingar de todos que a maltrataram no passado, ela se envolve com o sobrinho, um jovem seminarista.

Quem está no elenco principal da novela ‘Tieta’

Na primeira fase da novela, o elenco principal de ‘Tieta’ é formado por Claudia Ohana, vivendo a protagonista, Adriana Canabrava, sendo Perpétua, e Sebastião Vasconcelos, sendo Zé Esteves , o pai delas. Na segunda fase, Betty Faria assume o papel de Tieta, Joana Fomm vive Perpétua, e Cassio Gabus Mendes dá vida a Ricardo, o sobrinho religioso que se envolve com a tia rica.

O elenco conta ainda com nomes como Yoná Magalhães, Arlete Salles, Luciana Braga, Paulo Betti, Ary Fontoura, Lilia Cabral, Rosane Gofman, Bemvindo Sequeira, entre outras celebridades.