Reprise de Tieta na Globo: Descubra quando a novela entra na programação

A TV Globo guardou até o último minuto qual novela substitui ‘Alma Gêmea’ em sua programação vespertina, mais precisamente no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, no entanto, a escolha da direção do canal foi ‘Tieta’, um clássico de 1989, estrelado pela veterana Betty Faria, atualmente no elenco da novela ‘Volta por Cima’, das 19h.

Quando ‘Tieta’ substitui ‘Alma Gêmea’ na TV Globo?

Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, com o fim de ‘Alma Gêmea’, a novela ‘Tieta’ assume o ‘Vale a Pena Ver de Novo’, nas tardes da TV Globo, a partir do dia 2 de dezembro. A trama adaptada por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares foi inspirada no romance ‘Tieta do Agreste’, escrito por Jorge Amado, e exibida pela primeira vez na televisão entre 1989 e 1990.

Alma Gêmea Reprise da novela será substituida por Tieta no 'Vale a Pena Ver de Novo', nas tardes da TV Globo (Márcio de Souza/TV Globo)

Betty Faria tem orgulho de ter feito ‘Tieta’ na televisão

Ao comentar sobre a novela de grande sucesso da TV Globo, Betty Faria enalteceu sua personagem e toda a trama e disse que a protagonista de ‘Tieta’ é “moderna” e “revolucionária” até os dias atuais: “Ela é cheia de amor e chega na cidade para ajudar a melhorar a situação, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos”.

Betty também mostrou-se feliz ao saber que a novela volta a ser exibida na televisão aberta: “É um trabalho que entrou no coração do público e ficou. Foi um grande sucesso da minha maturidade como atriz, que me trouxe muita felicidade, e uma novela exibida em muitos países, sempre muito bem recebida”.

Tieta Cássio Gabus Mendes (Ricardo) e Betty Faria (Tieta) em cena quente da novela (Divulgação/TV Globo)

Relembre a história da novela ‘Tieta’

A novela adaptada por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares conta a história de uma jovem mulher expulsa de casa e de sua cidade, Santana do Agreste, devido ao seu comportamento fora dos padrões daquela época.

Sem rumo, ela, Tieta, decide viver em São Paulo, onde conquistou uma grande fortuna e, após 25 anos longe, decide voltar para cidade de onde foi expulsa para mostrar que agora é uma mulher rica e muito poderosa. Decidida a se vingar de todos que a maltrataram no passado, ela se envolve com o sobrinho, um jovem seminarista.

Quem está no elenco principal da novela ‘Tieta’

Na primeira fase da novela, o elenco principal de ‘Tieta’ é formado por Claudia Ohana, vivendo a protagonista, Adriana Canabrava, sendo Perpétua, e Sebastião Vasconcelos, sendo Zé Esteves , o pai delas. Na segunda fase, Betty Faria assume o papel de Tieta, Joana Fomm vive Perpétua, e Cassio Gabus Mendes dá vida a Ricardo, o sobrinho religioso que se envolve com a tia rica.

O elenco conta ainda com nomes como Yoná Magalhães, Arlete Salles, Luciana Braga, Paulo Betti, Ary Fontoura, Lilia Cabral, Rosane Gofman, Bemvindo Sequeira, entre outras celebridades.