Bombas em ‘Mania de Você’: Expulsão de personagem e gravidez vem à tona

O desentendimento entre Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira) continuam nos próximos capítulos da novela ‘Mania de Você’, que também traz uma notícia bombástica para Rudá (Nicolas Prattes), com o retorno de uma personagem da primeira fase da trama escrita pelo autor João Emanuel Carneiro.

Mania de Você Leonardo Bittencourt, que esteve na 2ª temporada de 'Rensga Hits!', entra na novela das 21h

Mais uma discussão entre Viola e Luma em ‘Mania de Você’

A convivência entre Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira) piora quando a patricinha de ‘Mania de Você’ vai morar na comunidade da Pedra Branca. Sim, Luma vai morar na comunidade e abandonar toda a fortuna que ganha com o resort de luxo ao virar as costas para Mavi (Chay Suede).

Acontece, que a intenção da personagem de Agatha é reatar com Rudá (Nicolas Prattes), que agora está namorando com Viola, que fica furiosa ao perceber as insinuações e expulsa a rival da comunidade. O barraco acaba se espalhando e Luma é humilhada pelos moradores e acaba deixando o seu quarto.

Quem salva Luma da miséria na novela ‘Mania de Você’

Rodhes (Leo Bittencourt) é quem dá um braço amigo para Luma (Agatha Moreira) se reerguer em ‘Mania de Você’. Ele vai encontrar a patricinha dormindo na rua e acaba levando ela para a sua casa.

Filipa (Joana de Verona) reaparece para acertar as contas com Rudá (Nicolas Prattes)

Rudá é o pai do filho que Filipa espera em ‘Mania de ‘Você'

A volta de Filipa (Joana de Verona) ao elenco de ‘Mania de Você’ será devastadora para Rudá, que acaba vendo o seu casamento com Viola acabar, antes mesmo de começar. Em cenas que vão ao ar a partir de quarta-feira, 18 de dezembro, a portuguesa chega ao Brasil grávida e disposta a se vingar do protagonista da novela das nove. Filipa invade o casamento de Rudá e Viola e coloca o caiçara contra a parede.