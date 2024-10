Vídeo de Liam Payne falando com os fãs em espanhol viraliza após sua morte

Cantor do One Direction falou e cantou em Espanhol em viagem por Buenos Aires

Durante o tempo que passou em Buenos Aires, na Argentina, o artista britânico e ex-integrante do One Direction, Liam Payne foi filmado por muitos fãs e um desses vídeos ele aparece falando em espanhol. Tal momento viralizou após a notícia de sua morte ser confirmada e se espalhar por todo o mundo.

ANÚNCIO

Ao encontrar seus admiradores na cidade, Lian também falou com todos em espanhol e esbanjou carisma, bem diferente do “homem agressivo”, descrito pelo funcionário do hotel que ligou para a emergência.

Até onde se sabe, Liam Payne viajou à Argentina para acompanhar o show de Niall Horan, seu colega de banda, que aconteceu no dia 2 de outubro. Os demais integrantes do One Direction deixaram o país logo em seguida, mas Liam seguiu sua viagem.

Leia também:

Drogas e queda do terceiro andar

A repentina morte de Lian Payne, aos 31 anos, na última quarta-feira, 16 de outubro, no bairro de Palermo, está cheia de mistérios, principalmente depois que as fotos do quarto onde ele estava começaram a circular na internet.

O ex-integrante do One Direction caiu do terceiro andar do edifício e, como foi dito acima, um funcionário do hotel Casa Sur disse que ele estava agressivo ao chamar os socorristas, que chegaram por volta das 17h11 e encontraram o corpo do artista já sem vida, num pátio interno do estabelecimento.

“Ele apresentava lesões incompatíveis com a vida. Lesões gravíssimas causadas pela queda sofrida da altura de três andares, aproximadamente 14 metros. A equipe não pode fazer nada, não houve a possibilidade de reanimá-lo”, disse o porta-voz Alberto Crescenti, em entrevista ao jornal argentino La Nación.