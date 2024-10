‘Teardrops’: último lançamento de Liam Payne antes da morte fala sobre coração partido

Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16), ao cair do terceiro andar de um hotel na Argentina, segundo informações do jornal La Nación. Em carreira solo após o fim de One Direction, banda na qual fazia parte, o último lançamento do artista antes de morrer foi a canção ‘Teardrops’ (Lágrimas, em tradução livre).

Em sua música, lançada em primeiro de maio deste ano, Liam Payne fala sobre coração partido. O eu lírico manifesta a mágoa de dois apaixonados que, apesar de se amarem, acabam se machucando. Confira um trecho:

“Amor, estou me odiando

porque eu odeio quando faço você chorar

Lágrimas estão caindo em seu rosto novamente

Porque eu não sei como te amar quando

Eu também estou magoado

Lágrimas estão caindo

Eu farei você me amar de novo, mas eu

Não sei como te amar quando

Eu também estou magoado”

Morte do ex-vocalista de One Direction

Segundo a imprensa argentina, o corpo de Liam Payne foi encontrado no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina. Liam morreu depois de sofrer uma queda do terceiro andar do hotel, em Palermo. O Chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, Alberto Crescenti, confirmou à imprensa que a morte do cantor foi instantânea.

A última postagem do cantor nas redes sociais envolve seus antigos parceiros de banda. Confira: