Último post feito por Liam Payne antes de morrer reúne mensagem de luto e colegas da banda One Direction

O cantor Liam Payne morreu nesta quarta-feira (16), de acordo com o jornal argentino La Nación, após cair do terceiro andar de um hotel em Palermo, na Argentina. Antes de partir, o vocalista conta com sua última postagem no Instagram, de 29 de maio, na qual reúne os integrantes de sua antiga boyband One Direction.

ANÚNCIO

Na publicação, Liam manifesta suas condolências ao documentarista e dramaturgo norte-americano Morgan Spurlock, que morreu em 23 de maio.

“Descanse em paz Morgan Spurlock, foi um prazer trabalhar contigo”, diz a postagem de Liam.

Confira a postagem:

Morte do cantor

Segundo a imprensa argentina, o corpo de Liam Payne foi encontrado no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina.

Liam morreu depois de sofrer uma queda do terceiro andar do hotel, em Palermo. O Chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, Alberto Crescenti, confirmou à imprensa que a morte do cantor foi instantânea.

Leia mais para entender o caso: