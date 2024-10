Circulam na web fotos do quarto de Liam Payne, do One Direction, destruído

A imprensa argentina divulgou algumas fotos do quarto de hotel que hospedou Liam Payne, do One Direction, destruído. Pelo X, o jornal La Nación e o Clarín exibiram o cômodo todo bagunçado e uma televisão quebrada.

Além da desorganização, é possível ver que um pó branco espalhado foi registrado no hotel, localizado em Palermo, bairro boêmio de Buenos Aires, na Argentina. No entanto, não há nenhuma comprovação de que seria algum tipo de droga, como cocaína.

A morte de Liam Payne

O ex-membro do One Direction foi encontrado morto no hotel Casa Sur, localizado no bairro de Palermo, em Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar. De acordo com o jornal ‘La Nacion’, a polícia foi chamada após relatos de um “homem agressivo e possivelmente sob o efeito de drogas ou álcool”.

Segundo Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same), foi constatado no local que a morte do artista foi instantânea. Liam deixa um filho de sete anos, fruto do seu relacionamento com Cheryl Cole.