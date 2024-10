Fãs do One Direction detonam site que divulgou fotos de Liam Payne morto

Ex-membro do One Direction morreu ao cair do terceiro andar de um hotel

Os fãs da banda One Direction detonaram o site norte-americano ‘TMZ’, que divulgou algumas imagens do corpo de Liam Payne, ex-membro do grupo que morreu aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina.

ANÚNCIO

Na publicação, o site afirma que obteve uma foto de Liam caído num deck de madeira e avisou aos leitores que não iria mostrar a imagem completa, mas era possível perceber as tatuagens pelo corpo. Tal descrição irritou os fãs da boy band, que fizeram diversas críticas na internet, chamando o veículo de comunicação de “nojento”.

Leia também:

Liam Payne (Joshua Sammer/Getty Images for Hugo Boss)

Sasha Malik, prima de Zayn Malik, ex-integrante do One Direction, xingou a publicação no X, antigo Twitter e teve sua publicação compartilhada entre os admiradores do grupo: “Quero mandar um grande fod*-se ao TMZ por serem verdadeiros canalhas ao postarem as fotos do corpo de Liam Payne. A falta de classe e respeito que eles têm é espantosa”, criticou outro internauta.

Há quem diga que o site passou dos limites e que “não é de interesse público” ver o corpo de Liam Payne no chão: “Tenham algum respeito. A família e os amigos dele acabaram de ser informados. Qual editor aprovou isso?”, detonou outra pessoa.

A morte de Liam Payne

O ex-membro do One Direction foi encontrado morto no hotel Casa Sur, localizado no bairro de Palermo, em Buenos Aires, Argentina, após cair do terceiro andar. De acordo com o jornal ‘La Nacion’, a polícia foi chamada após relatos de um “homem agressivo e possivelmente sob o efeito de drogas ou álcool”.

Segundo Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same), foi constatado no local que a morte do artista foi instantânea. Liam deixa um filho de sete anos, fruto do seu relacionamento com Cheryl Cole.