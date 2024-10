Últimas postagens de Liam Payne em suas redes sociais que levantam suspeitas sobre sua morte

A trágica notícia da morte do talentoso cantor e ex-integrante do One Direction, Liam Payne, aos 31 anos na Argentina, chocou o mundo inteiro.

ANÚNCIO

O mais surpreendente é que minutos antes do acidente fatal, o famoso compartilhou diversas postagens em suas redes sociais que agora levantam suspeitas e levantam dúvidas sobre seu estado emocional.

Estas foram as últimas postagens de Liam Payne em suas redes sociais

Habitualmente ativo no Snapchat, Liam Payne utilizou esta plataforma para comunicar com os seus seguidores momentos antes do incidente, que está a ser investigado para determinar se se tratou de um acidente ou suicídio.

Em suas últimas publicações, o cantor compartilhou imagens e vídeos que mostraram sua experiência na Argentina. Um dos vídeos o apresenta falando sobre suas experiências no país, com uma mensagem que expressa “um lindo dia na Argentina”.

Entre as publicações destacadas está uma série de 40 fotos que documentam a estadia no hotel argentino. Uma foto especial que chamou a atenção foi aquela em que ele aparece com sua parceira, a influenciadora Kate Cassidy. Esse conteúdo repleto de momentos felizes e alegres anteriores ao acidente deixou muitos seguidores perplexos, questionando o estado mental de Payne na época.

Outras postagens mostram o café da manhã e momentos do dia a dia, como a imagem de Liam e Kate com seu animal de estimação, além de dicas sobre seu dia a dia. Em uma selfie, Payne cumprimenta seus seguidores e compartilha detalhes de suas atividades, como sua intenção de jogar polo.

Liam Payne (El Clarín)

Recentemente, Liam compartilhou uma fotografia tirada de um espelho onde ele é visto com Kate Cassidy, mostrando um lado íntimo de sua vida pessoal. Essas publicações nas redes sociais antes de sua morte geraram maior interesse pelo que poderia estar acontecendo em seus últimos momentos de vida.