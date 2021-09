Atriz de Grey’s Anatomy compartilha vídeo super engraçado com sua ‘versão’ de look para o Met Gala; assista

Esta semana aconteceu o Met Gala, evento este dos Estados Unidos que é conhecido por seus looks mais diversos e estilosos utilizados por famosos. E, aproveitando o assunto que segue em alta, a atriz de Grey’s Anatomy, Camilla Luddington (Jo Wilson), compartilhou um vídeo em sua conta do Instagram que fez os fanáticos caírem na risada.

Na gravação, que superou as 800 mil visualizações em apenas um dia de publicada, a artista do show ABC aparece vestida com uma fantasia de dinossauro e caminhando por sua casa.

Leia mais sobre Grey’s Anatomy:

Em sua publicação, Camilla escreveu: “Finalmente postando meu look do Met Gala. E sim, esta sou eu”.

E como era de se esperar, os fãs marcaram presença no post, deixando mensagens como:

“Melhor vestido”;

“Você está linda”;

“Melhor roupa da noite”.

Curioso para ver o vídeo que tem repercutido? Confira abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

E então, que tal conferir mais uma notícia sobre a série?