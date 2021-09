Grey’s Anatomy: ABC começa contagem regressiva para estreia da 18ª temporada com publicação emocionante

Após alguns meses de espera, a 18ª temporada de Grey’s Anatomy finalmente está prestes a estrear. E marcando o início de uma contagem regressiva, a ABC fez ontem (31) uma publicação no perfil oficial da série no Instagram que emocionou os fãs. Quer saber mais?

Caso tenha ficado curioso, o post, que ao final acaba formando o número 18, simbolizando a nova temporada que está por vir, traz algumas cenas da season 17 com momentos importantes, dentre eles:

O casamento de Maggie (Kelly McCreary) ;

; A conversa de Jo (Camilla Luddington) e Link (Chris Carmack) sobre a adoção de Luna ;

e sobre a adoção de ; A resposta negativa do pedido de casamento de Link à Amelia (Caterina Scorsone).

Veja abaixo a publicação original. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link). [Continua depois do post].

Afinal, quando estreia de fato a 18ª temporada?

Embora a publicação traga esta informação, mesmo que em inglês, caso não tenha notado, a nova temporada estreia oficialmente em 30 de agosto de 2021.

Mas, é importante que saiba disso!

Como alertado em outras oportunidades, cabe ressaltar que na data de 30 de setembro de 2021, poderão assistir à estreia todos os telespectadores que tenham acesso ao canal da ABC. Assim sendo, basicamente os fãs da série que moram nos Estados Unidos.

De toda forma, queremos te tranquilizar e lembrar de ativar as notificações, pois traremos alguns spoilers sobre a estreia em primeira mão, combinado?

E quando será o lançamento da season 18 no Brasil?

Esta é uma informação que ainda não está disponível e leva consigo algumas dúvidas. Nos últimos anos, a Sony foi a responsável por transmitir, antes dos streamings, episódios semanais das temporadas de Grey’s Anatomy, com um pequeno intervalo de tempo entre as exibições dos Estados Unidos e as do Brasil, contudo, ontem foi lançada em território nacional a plataforma Star+, que por razões específicas pode ter prioridade neste caso.

Vale lembrar que tanto a ABC, quanto a Star+, são de propriedade da Disney, o que deixa um alerta, ainda não confirmado.

