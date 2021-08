[REALITY] Dinei pode desistir do ‘Ilha Record’

Ao que parece Dinei não está nada confortável no “Ilha Record” (Record TV), reality show apresentado por Sabrina Sato.

Derrotado por Claudinho Matos no Desafio da Sobrevivência, o ex-jogador de futebol foi o primeiro eliminado da edição, mas acabou indo pro exílio, uma casa separada, onde o participante fica isolado dos outros.

Neste novo confinamento, Dinei surgiu incomodado por estar sozinho e ameaçou pedir para sair do jogo. “Não sei se vou aguentar ficar aqui”, disse o atleta assim que leu as instruções ao chegar no exílio.

Ele ficou visivelmente irritado e saiu bufando pela casa. “Primeiro impacto que eu tive foi de querer ir embora”, comentou.

Porém, após as emoções iniciais, Dinei foi para a sala de telas, onde pode assistir a tudo o que se passa na sede do reality show da Record. Ele acompanhou a chegada do ex-De Férias com o Ex na casa e chorou ao ver adversário fazer elogios a seu comportamento.

“Ele é uma pessoa que estava muito diferente do que a gente conhece, estava gostoso de ter ele por perto”, disse Claudinho aos demais jogadores. Dinei acompanhou toda a conversa e chorou. “Eu sempre tomei pancada nos outros realit”, disse ele, que participou de duas temporadas de A Fazenda.

Ainda diante das telas, ele viu Thomaz Costa, responsável por colocá-lo no Desafio da Sobrevivência, e mandou seu recado: “Se eu puder mexer no jogo, você vem ficar comigo aqui”.

Dinei se empolgou ao ver Nanah Damasceno conversando com MC Negão da BL, e revelando que seu principal alvo no jogo passou a ser o ex-namorado de Larissa Manoela. “O que ele fez foi trairagem”, afirmou a cantora, fazendo o ex-jogador de futebol vibrar no exílio.