Lucas Lucco compartilha novo membro da família nas redes sociais

Feliz da vida, o cantor sertanejo Lucas Lucco usou as redes sociais para mostrar aos fãs a chegada de mais um membro da família.

Casado com Lorena Carvalho e pai do pequeno Luca, primeiro filho do casal, o sertanejo resolveu deixar a casa ainda mais animada e adotou um cachorro que encontrou em um posto de gasolina na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, na noite da última quinta-feira (29).

“Gente, eu tava num posto aqui em Uberaba. Rapaz, não sei, enxerguei um negócio diferente no olhinho desse cachorro, que eu sempre brinco com os cachorros dos postos”, falou Lucas Lucco ao abrir o post.

Lucas levou o doguinho direto pro veterinário (Reprodução/Instagram)

Em seguida, ele disse que o pet lembra Uaiti, seu cãozinho que morreu em 2020. Na época, Lucco usou seu perfil do Instagram para noticiar o falecimento de seu amigo de quatro patas e prestou homenagem com fotos dos melhores momentos.

“Em homenagem ao Uaiti, eu tô levando esse aqui para casa, que ele é uma gracinha. Gente, foi amor à primeira vista”, disse o músico.

Por fim, ele pediu desculpas à esposa pela decisão inesperada. “A Lorena vai saber que eu tô levando outro integrante para a família por esse vídeo. Desculpa, amor, mas ao mesmo tempo, eu sei que você vai entender”, finalizou.

O artista levou seu novo pet direto para fazer uma bateria de exames no veterinário. De acordo com a profissional que fala na gravação, “a dor de cabeça maior” será em relação à presença de pulgas e carrapatos.