Ex-BBB Arthur Picoli é novo jogador de society do Flamengo

O ex-BBB Arthur Picoli é o novo contratado do Flamengo, seu time do coração. No clube carioca, o atleta vai disputar as partidas de futebol society, chamado de Futebol 7.

Em seu perfil no Instagram, o ex-BBB disse que jogar no Flamengo sempre foi “sonho de moleque” e que se sente realizado. “Dia de realizar um sonho: Ser jogador do Mengão”, escreveu na legenda da foto que publicou na rede social.

O sonho de Arthur Picoli com o “mengão” nasceu na adolescência, quando foi jogador da base do Atlético Goianiense e da Ponte Preta, mas acabou abandonando a carreira por causa de lesões.

“Com 9 anos eu comecei a jogar bola. Com 14 eu saí de casa, joguei até os 21. Passei por alguns times…hoje fui pego de surpresa com um convite que, na verdade, é uma convocação para mim. É para integrar o elenco do futebol 7 do Flamengo nos campeonatos que estão por vir. Não tem como falar não para uma coisa dessas”, afirmou o ex-BBB.

O novo contratado do Flamengo também aproveitou que as Olimpíadas de Tóquio estão em alta para desabafar sobre a falta de investimento no esporte.

No Twitter, o ex-BBB Arthur reafirmou que o Brasil tem talentos sobrando e cobrou mais investimento na rede pública de ensino. “A verdade é que o Brasil tem talento sobrando… O que não temos é investimento. Enquanto as escolas públicas tiverem apenas uma bola e uma corda, as crianças vão sonhar no máximo em ganhar um Interclasse”, escreveu ele.

É isso… depois do post que fiz, botei algumas ideias no papel, e as crianças da Escola Estadual De Ensino fundamental e Médio professor Domingos Ubaldo (não tem mais ensino médio) vão ter algumas novidades na volta as aulas haha ✌🏻 — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) July 25, 2021

Em seguida, ele tuitou mais uma vez e disse que estava colocando ideia no papel para uma escola estadual de Conduru, cidade onde morou antes do Big Brother Brasil 21.