Rumo aos EUA: Ex-BBB Gil do Vigor revela com quem gostaria de casar

Desde o Big Brother Brasil 21, Gil do Vigor tenta levar aos fãs o máximo de verdade e após o reality show, o rei da cachorrada não anda fugindo de nenhuma pergunta.

Recentemente, o Gil do Vigor foi questionado, por um seguidor, se casaria com um estrangeiro, e a resposta do ex-BBB foi direta: “É uma possibilidade”.

Divulgação/TV Globo

A pergunta surgiu, já que Gil está com viagem marcada para Califórnia, nos Estados Unidos, onde fará o seu pós-doutorado. “Eu estou bem ansioso para ir aos Estados Unidos. É um sonho que eu tive e eu só penso nisso”, relatou o economista, que já teve o visto de estudante aprovado.

A viagem de Gil para os Estados Unidos acontecerá em setembro deste ano. “Vou embora, eu já tenho até a data: 3 de setembro. Ficarei entre quatro e seis anos, porque a parte que eu estudo é a luta que só Jesus sabe”, disse o pernambucano durante sua participação no “Super Dança dos Famosos”.

Será que Gil volta para o Brasil casado?

LEIA MAIS:

As cachorradas de Gil do Vigor

Vale lembrar, que Gil já usou as redes sociais para contar sobre seus relacionamentos amorosos. Em outro momento, ele compartilhou um affair que viveu com um alemão antes de entrar no Big Brother Brasil.

“Estou pensando aqui e vou contar umas cachorradas para vocês. Uma vez, tinha um alemão bem vigoroso, meu inglês era bem ruim. Eu não achei que ele ia me querer, porque eu estava bem desarrumado na festa. O homem veio na minha direção, disse que me queria e me beijou no meio de todo mundo”, iniciou o ex-BBB.

“Me colocou no carro (…). Mas aí não deu. Eu fiquei achando que era errado e não fiquei com ele. (…) Quando chegou no hotel eu não vigorei! Ele ficou indignado. Agora eu sou um novo homem, não quero mais cachorrada não. Acho que estou me apaixonando…”, disse Gil do Vigor, bem-humorado.