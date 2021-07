[LACROU] Juliette Freire esbanja beleza em TBT de sua entrada no ‘BBB 21’

A ex-BBB Juliette Freire não para de derrubar a internet com sua beleza. Nesta quinta-feira (29), a vencedora do “Big Brother Brasil 21”, postou uma foto tirada no hotel em que ficou dias antes de ir para o confinamento.

Na legenda, Juliette disse: “”Ah se essa menina soubesse tudo que ia acontecer esse ano…#tbt do hotel, antes do confinamento”.

A lacração de Juliette mostrou que a ex-BBB ainda está no topo. Em pouco tempo, a postagem passou dos 37 mil comentários, envolvendo fãs e celebridades.

A atriz Grazi Massafera, que também foi musa do “BBB”, comentou: “Não alcançamos ainda esse “saber das coisas” e nem precisamos. Quem cuida de ti não dorme e ainda está preparando muito mais coisas lindas. Eu também recebo todo dia e só agradeço.

Já o ex-BBB João disse: “Hotel chic né, amiga”.

A cantora e compositora Deborah dos Falsetes disse: “Ela foi para ganhar e ganhou!! Ela é a BBB mais merecedora de toda história do BBB! EU AMO UMA CAMPEÔ.

Já a influenciadora Karen Kardasha escreveu: “Ju, essa menina sabia. Sabia tanto que nunca desviou do que acreditava. Mesmo quando tudo dizia o contrário lá dentro. Vc acreditou na gente aqui fora. E a gente acreditou em você! ❤️”.

Juliette e Ítalo Ferreira juntos?

Após o reality show, a paraibana já disse, inúmeras vezes, que está difícil namorar, seja por causa da agenda lotada ou pela fama.

Mas parece que as Olimpíadas de Tóquio – e os fãs – podem mudar um pouquinho o status de relacionamento da famosa.

Foto: Divulgação / Globo

Tudo começou quando a vencedora do “BBB 21” usou o Twitter para comentar sobre a boa forma dos atletas olímpicos. “Que tanto atleta gato é esse?! Queriaaaa…”. Em seguida, um fã “shippou” o casal Juliette e Ítalo Ferreira.

Mas, a influenciadora respondeu: ‘Ele namora’. Porém, o atleta olímpico usou a mesma rede social para deixar claro que está solteiro e que pretende conhecer a ex-BBB.