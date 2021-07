[ACIDENTE] Henrique Fogaça sofre queda e é levado ao hospital

O cozinheiro e jurado do MasterChef Brasil Henrique Fogaça teve que ser hospitalizado às pressas nesta sexta-feira (30).

O chef de cozinha sofreu uma queda durante as gravações do reality show de gastronomia da Band. Como resultado, Fogaça ganhou um corte superficial na cabeça e foi prontamente atendido pela equipe médica da emissora.

O jurado está bem e foi encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde está sendo examinado.

Mesmo com o cancelamento das gravações desta sexta-feira (30), a 8ª temporada do “MasterChef Brasil” não será prejudicada, já que o andamento das filmagens está adiantado.

Henrique Fogaça participa do “MasterChef Brasil” desde o seu início e, atualmente, forma o time de avaliadores com o francês Erick Jacquin e a porto alegrense Helena Rizzo, que entrou no programa substituindo Paola Carosella.

LEIA MAIS:

Fogaça no hospital

Diferente de 2019, quando sofreu um acidente de moto e fraturou algumas costelas, Fogaça não postou nada em seu perfil no Instagram.

Na época, o chef fez um “breve reality no hospital”, gravando toda sua situação no centro médico: deitado na cama ao lado de um amigo, com uma enfermeira.

Na época também postou fotos deitado na maca, na cadeira de rodas, mostrando a calça rasgada e a mão machucada. “Hoje foi dia de fraturar algumas costelas, zoar o joelho e a mão”, escreveu o jurado em sua rede social.