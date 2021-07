Rivalidade entre Eduardo e Sérgio esquenta a primeira prova em equipe do MasterChef Brasil

O 4º episódio do “MasterChef Brasil”, nesta terça-feira (27), não serviu apenas boa comida, mas, também, a rivalidade entre Eduardo e Sérgio, que foram os capitães das equipes, durante o primeiro embate em grupo do programa.

Durante a divisão dos grupos, o ex-MasterChef Júnior Eduardo optou por ficar com o avental vermelho e teve a oportunidade de decidir quem iria comandar a equipe adversária, que ficou com o avental azul. Neste momento, o jovem cozinheiro escolheu Sérgio, afirmando que os dois não se dariam bem ficando no mesmo time, já que o adversário é “autoritário”.

Os demais participantes escolheram na sorte: cada um abriu uma marmita e lá encontrou a cor de sua respectiva turma.

Com os grupos divididos, os participantes tiveram que preparar 300 marmitas (150 para cada grupo), que foram destinadas para pessoas em situação de rua. Os pratos foram doados ao projeto O Amor Agradece, que atua na cidade de São Paulo.

“Cada time terá que fazer 150 marmitas equilibradas e iguais”, disse a jurada Helena Rizzo ao apresentar uma torre gigante de marmitas.

Ao longo de 2h de prova, a cozinha pegou fogo e muita gente se emocionou com a possibilidade de ajudar o próximo.

Prova de Eliminação

Neste episódio, Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça julgaram os times em liderança, trabalho em equipe, apresentação, sabor e cardápio.

Das cinco categorias, a equipe vermelha, liderada por Eduardo, ganhou em três e pode subir para o mezanino.

Já o chefe do time perdedor, Sérgio teve que escolher entre subir ao mezanino ou salvar três pessoas de sua equipe. Cristina, Daphne e Renato foram os escolhidos pelo pernambucano que foi direto para a prova de eliminação.

Junto com o capitão Sérgio, Isabela, Juliana N., Amanda, Kelyn, Thiago e Pedro enfrentaram a prova do do croque monsieur. O prato foi apresentado com salada e um molho que harmonizou com o sanduíche quente.

Sem nunca ter provado a receita, o capitão da equipe azul seguiu as dicas dos jurados e venceu a prova. Kelyn, Isabella e Amanda também garantiram vaga no mezanino, mas sem muitos elogios dos chefs. Por fim, os participantes decidiram salvar Thiago e Juliana N. foi eliminada.

Convidado especial

O convidado especial desta terça (27) foi o ator Felipe Titto, que teve a responsabilidade de apresentar a primeira prova em grupo da 8ª temporada. “Vejo os pratos que vocês fazem e são todos elaborados. Não é que vocês devem perder o carinho e o apreço por isso aqui, mas é um outro um volume. A ‘responsa’ é grande. Esse prato deve ser um abraço”, diz Titto para os competidores.

Além de apresentar a prova das marmitas, ele falou sobre a sua experiência como cozinheiro nos Estados Unidos. “Comecei no susto, pois eu não sabia fritar um ovo. Estava em Los Angeles e precisava comer, então, eu fui trabalhar em um restaurante”.