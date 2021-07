[CLICK] Ana Maria Braga exibe boa forma ao caminhar na areia da praia

Aos 72 anos, Ana Maria Braga mostrou que está tranquila com seu corpo. Em mais um post de suas férias em Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia, a apresentadora do “Mais Você” (TV Globo) voltou a aparecer de biquíni. Dessa vez ela estava caminhando sozinha pela praia.Imediatamente, a foto de Ana Maria chamou a atenção dos fãs, que correram para elogiar. “Corpo lindo”, afirmou um seguidor. “Está linda”, reforçou outro fã.Já em outro momento, Ana Maria Braga surge com o neto Bento, de 9 anos.”Caminhada da manhã com meu neto Bento!”, escreveu a apresentadora ao compartilhar o vídeo em seu perfil no Instagram. “Tá podendo hein, Ana. Parabéns pelo corpo… e teu neto realmente é teu neto porque até o andar é o mesmo”, reparou mais um seguidor. Nas imagens ao som de “Tudo o Que For Leve”, de Alice Caymmi, Ana Maria aparece de mãos dadas com o garotinho, filho de Pedro Maffei, que chamou a atenção pela beleza por foto na mesma rede social.Além de Bento, Ana Maria é avó de Joana, de 10 anos, e Maria, de 6, e de Varuka, nascido há pouco mais de um mês e cujo nome fez a web se lembrar de Paulo Gustavo.Após uma semana fora do ar, por causa da transmissão das Olimpíadas de Tóquio, o “Mais Você” voltou para a programação da TV Globo nesta sexta-feira (30), mas sem a apresentadora Ana Maria Braga, que curte suas férias na Bahia. A dupla Fabrício Battaglini e Talitha Morete, que comandaram a atração matinal durante o afastamento de 14 dias de Ana Maria, por causa da Covid-19, apresentaram a edição e mostraram algumas fotos da loira livre, leve e solta na praia. “Ana causa sempre, tá muito muito maravilhosa, tá de parabéns!”, exaltou Talitha durante a exibição das fotos para os telespectadores. Ana Maria Braga voltará ao “Mais Você” apenas na terça-feira (03), pois, na segunda, pela manhã, o horário ainda conta com a programação esportiva da emissora.